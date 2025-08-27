«Детей сравнивают с бездушными тварями»: почему суррогатные матери сталкиваются с травлей

Эксперт Екатерина Багмет объяснила, почему сурмамы сталкиваются с травлей. Об этом стало известно «Страстям».

В России суррогатное материнство официально разрешено и регулируется законом, однако споры вокруг него не утихают. Негативные высказывания и осуждение нередко направлены как на женщин, вынашивающих детей для других семей, так и на пары, решившиеся воспользоваться этой возможностью.

Юлия Щелакова, которая сама пришла к помощи сурмамы после безуспешных попыток забеременеть, убеждена, что корень критики — в недостатке информации о сути процесса.

«Осуждение часто идет от непонимания процесса (многие думают, что сурмама беременеет естественным образом с био папой, а потом „продает“ свою родную кровиночку, наглым богатым эксплуататорам женского тела). Но после объяснения о том, что такое ЭКО и как происходит процесс, часто люди становятся более принимающими и очень любопытными, задают много вопросов», — рассказывает она.

И суррогатные матери, и биологические родители отмечают: чтобы снизить уровень давления со стороны общества, необходимо открыто говорить о репродуктивных технологиях и разъяснять, как они работают, а не оставлять их в тени, словно речь идет о чем-то незаконном.

По словам эксперта Екатерины Багмет, в интернете действительно есть блогеры, которые систематически критикуют ЭКО и суррогатное материнство. Среди них, например, Алина Кайзер, называющая себя «экспертом по осознанному материнству». Она утверждает, что при беременности с ЭКО детям требуется «психологическая коррекция» и «родовые практики», а женщинам следует «служить беременным» и благодарить за то, что ребёнок всё же появился.

«Такие дети легкоуправлемые. Это дети, которые не проходят родовую систему. Женщины ушли от своей природы, у них матка каменная. Я не противник ЭКО, а противник того, чтобы идти против планеты», — заявляет Кайзер в интервью на YouTube-канале гипнолога Екатерины Прохоровцевой.

Ролики с её участием набирают десятки тысяч просмотров, и, как считает Екатерина Багмет, подобные публикации формируют негативное отношение к суррогатным матерям и детям, рождённым благодаря ЭКО.

«Все вот эти псевдогуру… Ужасно, когда этих детей, родившихся при помощи ЭКО, когда детей от суррогатных мам начинают сравнивать с какими-то бездушными тварями, которые сюда приходят, у которых нет связи с родом. Мы же сейчас все пытаемся быть такими хорошими, духовными. Для меня непонятно, как люди, которые преподают вот эту духовность, могут ставить клише на таких детях. О какой духовности речь, если она пишет в своих рекомендациях, приходите ко мне на исцеление этих детей?» — рассказывает она.

Большой материал «Страстей» о том, сколько платят суррогатным матерям, читайте по ссылке.