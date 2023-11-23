Дешевле, но не хуже Crave: в столице состоится премьера гастрономического мюзикла «Москва слезам не верит»
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Совсем скоро в Москве состоится премьера нового гастрономического мюзикла «Москва слезам не верит». По словам создателей шоу, это совершенно новый для России формат, объединяющий музыку, танцы, театр и авторскую кухню. Портал «Страсти» побывал на презентации в театре «Одеон» и первым оценил новинку.
Масштабное открытие назначено уже на 8 декабря, поэтому подготовка сейчас в самом разгаре. Журналисты, блогеры и звездные гости были приглашены первыми в еще не до конца переделанный зал театра, чтобы оценить, что уже совсем скоро ждет зрителей. В анонсе сказано, что «Москва слезам не верит» состоит из двух равноценных частей – музыкальной и гастрономической. Первая включает в себя мюзикл с танцами под известные хиты, а вторая – блюда от шеф-повара сети Pinskiy&Co Дмитрия Яковлева.
Что касается сюжета, то здесь все довольно просто: история любви Сони и Макса из небольшого провинциального города, мечтающих покорить Москву. Действие переносит зрителя в ностальгическую атмосферу столицы эпохи великих надежд и начинаний. Влюбленные мечтают о карьере на большой сцене, но большой город круто меняет их жизнь. Саму постановку нам оценить, к сожалению, не удалось, только лишь фрагменты. Следует отметить, что в ней задействованы молодые артисты, еще не вкусившие славы сполна. Это задумка создателей проекта, которые не хотят пока привлекать звезд.
По идее авторов шоу, пришедшие в театр зрители сидят за столиками и наслаждаются и искусством, и кухней. Блюда предоставляют действительно разнообразные и с необычной подачей. Всего нам было предложено меню из трех составляющих: закуски, горячего и десерта. Скромное мнение от корреспондента «Страсти»: очень вкусно и интересно.
«Dinner Party гастрономический мюзикл – концепция уже существующая в мире, но для России абсолютно новая. Это полноценный качественный ужин с хорошим сервисом и высоким уровнем кухни, а также бродвейского формата мюзикл с легким сюжетом, который переходит в веселую энергичную вечеринку, заканчивающуюся танцами. То есть люди получают в одном билете сразу 3 формата: и ужин авторской кухни, и бродвейского качества мюзикл, и вечеринку с танцами», - поделился создатель проекта Эд Ратников.
К слову, в Москве уже существует похожий формат, который предоставляет театр «Crave» и довольно успешно. Билеты там стартуют от 15 тысяч рублей, но и в труппе известные артисты: Агата Муцениеце, Риналь Мухаметов. С недавних пор еще и Филипп Киркоров. В «Одеон» такого нет, и цены значительно ниже – от 7 тысяч рублей. Однако создатели уверены, у них получится не хуже.
«Мы не ставим на звезд, а хотим создать уникальную атмосферу гостеприимства, зрелищности. На каком-то этапе проката звезд мы обязательно пригласим, но это будет разово, - отметил Эдуард. — Мы не боимся конкуренции и очень уважаем наших коллег за их талант и любовь к своему делу. Наш формат несколько отличается от того, что предлагает Crave, у нас все гораздо шире. И это все значительно дешевле. Та же атмосфера индивидуального обслуживания, но по более доступной цене».
Отметим, что проект будет находиться в прокате год. Для того, чтобы он окупился, создателям нужно продать около 160 тысяч билетов. В их стоимость, помимо самого действия, уже включен полноценный ужин высокой авторской кухни от Антона Пинского.