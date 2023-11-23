Дешевле, но не хуже Crave: в столице состоится премьера гастрономического мюзикла «Москва слезам не верит»

Совсем скоро в Москве состоится премьера нового гастрономического мюзикла «Москва слезам не верит». По словам создателей шоу, это совершенно новый для России формат, объединяющий музыку, танцы, театр и авторскую кухню. Портал «Страсти» побывал на презентации в театре «Одеон» и первым оценил новинку.

Масштабное открытие назначено уже на 8 декабря, поэтому подготовка сейчас в самом разгаре. Журналисты, блогеры и звездные гости были приглашены первыми в еще не до конца переделанный зал театра, чтобы оценить, что уже совсем скоро ждет зрителей. В анонсе сказано, что «Москва слезам не верит» состоит из двух равноценных частей – музыкальной и гастрономической. Первая включает в себя мюзикл с танцами под известные хиты, а вторая – блюда от шеф-повара сети Pinskiy&Co Дмитрия Яковлева.

Что касается сюжета, то здесь все довольно просто: история любви Сони и Макса из небольшого провинциального города, мечтающих покорить Москву. Действие переносит зрителя в ностальгическую атмосферу столицы эпохи великих надежд и начинаний. Влюбленные мечтают о карьере на большой сцене, но большой город круто меняет их жизнь. Саму постановку нам оценить, к сожалению, не удалось, только лишь фрагменты. Следует отметить, что в ней задействованы молодые артисты, еще не вкусившие славы сполна. Это задумка создателей проекта, которые не хотят пока привлекать звезд.