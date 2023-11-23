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16:40, 23 ноября 2023
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Дешевле, но не хуже Crave: в столице состоится премьера гастрономического мюзикла «Москва слезам не верит»

Дешевле, но не хуже Crave: в столице состоится премьера гастрономического мюзикла «Москва слезам не верит»

© Пресс-служба

Совсем скоро в Москве состоится премьера нового гастрономического мюзикла «Москва слезам не верит». По словам создателей шоу, это совершенно новый для России формат, объединяющий музыку, танцы, театр и авторскую кухню. Портал «Страсти» побывал на презентации в театре «Одеон» и первым оценил новинку.

Масштабное открытие назначено уже на 8 декабря, поэтому подготовка сейчас в самом разгаре. Журналисты, блогеры и звездные гости были приглашены первыми в еще не до конца переделанный зал театра, чтобы оценить, что уже совсем скоро ждет зрителей. В анонсе сказано, что «Москва слезам не верит» состоит из двух равноценных частей – музыкальной и гастрономической. Первая включает в себя мюзикл с танцами под известные хиты, а вторая – блюда от шеф-повара сети Pinskiy&Co Дмитрия Яковлева.

Что касается сюжета, то здесь все довольно просто: история любви Сони и Макса из небольшого провинциального города, мечтающих покорить Москву. Действие переносит зрителя в ностальгическую атмосферу столицы эпохи великих надежд и начинаний. Влюбленные мечтают о карьере на большой сцене, но большой город круто меняет их жизнь. Саму постановку нам оценить, к сожалению, не удалось, только лишь фрагменты. Следует отметить, что в ней задействованы молодые артисты, еще не вкусившие славы сполна. Это задумка создателей проекта, которые не хотят пока привлекать звезд.

Репетиция мюзикла "Москва слезам не верит"

Репетиция мюзикла "Москва слезам не верит"

© Пресс-служба

По идее авторов шоу, пришедшие в театр зрители сидят за столиками и наслаждаются и искусством, и кухней. Блюда предоставляют действительно разнообразные и с необычной подачей. Всего нам было предложено меню из трех составляющих: закуски, горячего и десерта. Скромное мнение от корреспондента «Страсти»: очень вкусно и интересно.

«Dinner Party гастрономический мюзикл – концепция уже существующая в мире, но для России абсолютно новая. Это полноценный качественный ужин с хорошим сервисом и высоким уровнем кухни, а также бродвейского формата мюзикл с легким сюжетом, который переходит в веселую энергичную вечеринку, заканчивающуюся танцами. То есть люди получают в одном билете сразу 3 формата: и ужин авторской кухни, и бродвейского качества мюзикл, и вечеринку с танцами», - поделился создатель проекта Эд Ратников.

Гостей театра "Одеон" будет ждать ужин с авторскими блюдами от шеф-повара

Гостей театра "Одеон" будет ждать ужин с авторскими блюдами от шеф-повара

© Пресс-служба

К слову, в Москве уже существует похожий формат, который предоставляет театр «Crave» и довольно успешно. Билеты там стартуют от 15 тысяч рублей, но и в труппе известные артисты: Агата Муцениеце, Риналь Мухаметов. С недавних пор еще и Филипп Киркоров. В «Одеон» такого нет, и цены значительно ниже – от 7 тысяч рублей. Однако создатели уверены, у них получится не хуже.

«Мы не ставим на звезд, а хотим создать уникальную атмосферу гостеприимства, зрелищности. На каком-то этапе проката звезд мы обязательно пригласим, но это будет разово, - отметил Эдуард. — Мы не боимся конкуренции и очень уважаем наших коллег за их талант и любовь к своему делу. Наш формат несколько отличается от того, что предлагает Crave, у нас все гораздо шире. И это все значительно дешевле. Та же атмосфера индивидуального обслуживания, но по более доступной цене».

Отметим, что проект будет находиться в прокате год. Для того, чтобы он окупился, создателям нужно продать около 160 тысяч билетов. В их стоимость, помимо самого действия, уже включен полноценный ужин высокой авторской кухни от Антона Пинского.

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