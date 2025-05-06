Десерты без сахара, хлеб без глютена: когда это реально полезно, а когда — маркетинг

В последние годы тема глютенфри и шугарфри становится все более популярной. Активное расширение ассортимента таких продуктов на прилавках магазинов и онлайн-площадках заставляет задуматься, действительно ли стоит полностью отказаться от покупки товаров, содержащих глютен и сахар? На этот вопрос сайту «Страсти» ответила автор гастрономических книг, сооснователь кафе «Без рецепта», автор проекта «Честный подкаст» Алёна Гера.

Что такое глютен, и где он прячется

Глютен – это белок, содержащийся в злаках: пшенице, ячмене, ржи, булгуре, кус-кусе, перловке. Конечно, в первую очередь он ассоциируется с хлебобулочными изделиями. Всё, что лежит на витринах кондитерских, – как правило, содержит глютен.

Но эти белки встречаются и в неожиданных продуктах:

Соусы (соевый, кетчуп, майонез);

Готовые завтраки и полуфабрикаты;

Мороженое и молочные продукты;

Овощные гарниры промышленного производства;

Алкоголь (пиво, водка, некоторые вина).

Список можно продолжать бесконечно. Получается, мы сталкиваемся с глютеном повсеместно.

Безглютеновые десерты в кафе: что скрывается за пометкой

Последние три года даже в крупных сетях появились десерты без глютена. Но важно понимать: эта маркировка означает лишь отсутствие пшеничной муки и её производных.

Для людей с целиакией (непереносимостью глютена) такие продукты небезопасны, если они готовятся или хранятся рядом с обычными десертами. Настоящее безглютеновое производство требует строгого соблюдения норм Ассоциации европейских обществ больных целиакией.

Целиакия: мода или реальная проблема

Целиакия – хроническое аутоиммунное заболевание, вызванное непереносимостью глютена. Употребление таких продуктов провоцирует воспаление в тонком кишечнике, что приводит к: