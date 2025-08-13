Дерматовенеролог рассказала, почему не стоит бояться состава гелей для душа
Гель для душа — привычный продукт, который есть практически у каждого, однако не все тщательно изучают состав перед его покупкой. Врач-дерматовенеролог Екатерина Макарова дала сайту «Страсти» ценные рекомендации по выбору и применению этих косметических средств, а также рассказала о признаках, требующих немедленного прекращения их использования.
Макарова объяснила, что все косметические средства тщательно проверяют: перед появлением на прилавках магазинов продукт получает специальный сертификат. Врач призвала доверять специалистам, контролирующих качество косметики, и не постигать таблицу Менделеева на примере состава геля для душа, поскольку все равно это не удастся сделать так же хорошо, как химикам. Для безопасного использования достаточно придерживаться ряда правил.
«Первое правило чистюли, это мытье с мылом тела не чаще одного раза в день. Почему нельзя чаще? Большинство современных гелей содержат антибактериальные вещества, и это правильно, ведь для этого они и выпускаются. Дело в том, что наша кожа имеет водно-липидную мантию, содержащую в своем составе естественные защитные факторы, ограничивающие поступление вредоносов и регулирующие водно-солевый обмен. Если постоянно это мантию смывать, то мы иссушаем кожу, лишаем ее иммунных и барьерных свойств и провоцирует некоторые иммунно-аллергические хронические заболевания».
Екатерина Макарова
Врач-дерматовенеролог
Если гель для душа вызвал аллергическую реакцию, сразу же стоит полностью прекратить его использование. При появлении сильных высыпаний и дискомфорта обязательно обратитесь к врачу, говорит Макарова.
«Если, в целом, вы доверяете производителям, выпускающим экопродукцию, использующим более натуральные компоненты, то нужно распространять ваш выбор и на продукцию бытовой химии. Будьте последовательны во всем».
