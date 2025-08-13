Дерматовенеролог рассказала, почему не стоит бояться состава гелей для душа

Гель для душа — привычный продукт, который есть практически у каждого, однако не все тщательно изучают состав перед его покупкой. Врач-дерматовенеролог Екатерина Макарова дала сайту «Страсти» ценные рекомендации по выбору и применению этих косметических средств, а также рассказала о признаках, требующих немедленного прекращения их использования.

Макарова объяснила, что все косметические средства тщательно проверяют: перед появлением на прилавках магазинов продукт получает специальный сертификат. Врач призвала доверять специалистам, контролирующих качество косметики, и не постигать таблицу Менделеева на примере состава геля для душа, поскольку все равно это не удастся сделать так же хорошо, как химикам. Для безопасного использования достаточно придерживаться ряда правил.