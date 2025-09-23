Дерматолог предупредила о рисках использования жидких колготок

Врач-дерматовенеролог Екатерина Макарова в разговоре с сайтом «Страсти» предупредила о потенциальных рисках, связанных с использованием популярного бьюти-средства — жидких колготок. Несмотря на заявленные ухаживающие свойства и способность маскировать дефекты кожи, продукт требует осторожного применения.

Основу средства, объясняет доктор, составляют компоненты, широко используемые в косметике: жидкий пластырь, создающий водоотталкивающую пленку, и кондиционер для увлажнения. Однако сложный состав, включающий силиконы, эмульгаторы и пигменты, повышает риск индивидуальной непереносимости и аллергических реакций, предупреждает специалист. Предсказать такую реакцию заранее невозможно.