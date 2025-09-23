Дерматолог предупредила о рисках использования жидких колготок
© Freepik
Врач-дерматовенеролог Екатерина Макарова в разговоре с сайтом «Страсти» предупредила о потенциальных рисках, связанных с использованием популярного бьюти-средства — жидких колготок. Несмотря на заявленные ухаживающие свойства и способность маскировать дефекты кожи, продукт требует осторожного применения.
Основу средства, объясняет доктор, составляют компоненты, широко используемые в косметике: жидкий пластырь, создающий водоотталкивающую пленку, и кондиционер для увлажнения. Однако сложный состав, включающий силиконы, эмульгаторы и пигменты, повышает риск индивидуальной непереносимости и аллергических реакций, предупреждает специалист. Предсказать такую реакцию заранее невозможно.
«Важно помнить и о гигиене тела в жидких колготках. Важен тщательный уход за кожей при их использовании. Где-то производители пишут, что средство может держаться без дефектов на коже (выцветания) 2−3 дня. Но это одновременно означает, что вы 2−3 дня не будете принимать душ. То есть вы будете гулять с фактически голыми ногами, собирать придорожную грязь, потеть, за это время будет естественным образом отшелушиваться кожа, а удалять все это с покрова тела вы не станете, потому что бережете колготки. Здесь могут и поры забиться, и в мелкие царапины инфекция попасть, и что угодно».
Екатерина Макарова
Врач-дерматовенеролог
Для безопасного использования рекомендуется перед первым применением обязательно провести тест на небольшом участке кожи. При появлении покраснения или зуда от них стоит отказаться. Кроме того, важно тщательно смывать состав с кожи каждый день моющими средствами.