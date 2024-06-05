Дерматолог назвала главные причины угревой сыпи на лице

Одна из самых частых разновидностей акне - Acne tarda. Ее часто называют гормональной. Но на практике абсолютная андрогиния (когда действительно повышается уровень половых гормонов и есть дисбаланс) встречается не более чем у 5% пациентов с высыпаниями на лице. И, как правило, у них есть дополнительные признаки (появление избыточного роста волос на лице, ожирение и другие), которые указывают на то, что нужно проверить гормональный баланс. Но и в этом случае нужно будет посмотреть лишь несколько показателей, а не все имеющиеся в списке лаборатории гормоны.

Какие анализы нужны чаще всего

17-ОН прогестерон и общий тестостерон (кровь) — именно эти половые гормоны могут усугублять и негативно влиять на проявление акне. Но и это происходит не у всех. Нужно индивидуально смотреть всю клиническую картину пациента.

При этом важно не только скорректировать дисбаланс гормонов, но также изменить образ жизни и питания. Даже такой нюанс, например, как разогревание еды в пластиковой упаковке в микроволновой печи, способен влиять на гормональный фон. Из-за выделения бисфенола А в пищу.

Кожа — отдельный орган, который может иметь свои заболевания. Поэтому и лечить ее первостепенно должен врач, который занимается кожными заболеваниями — дерматолог. В том числе с помощью коррекции ежедневного ухода и образа жизни в целом.