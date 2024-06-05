Дерматолог назвала главные причины угревой сыпи на лице
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Акне — это заболевание, связанное с повышенным выделением кожного сала и закупоркой сальных желез. В результате бактерии вызывают воспаление, и на этом месте формируются угри. О причинах появления недуга сайту «Страсти» рассказала врач дерматолог-трихолог, косметолог, член Московского общества дерматовенерологов и косметологов, основательница Школы кожи и волос BelovaPRO Лидия Белова.
Как пояснила эксперт, дерматологи часто назначают множество дорогостоящих исследований, чтобы установить причину высыпаний на лице, однако большинство из них оказываются неинформативными.
«Акне — мультифакториальное заболевание, то есть оно возникает при сочетании ряда факторов. Но так как есть разные виды акне, и оно является хроническим, то бывают моменты, когда действительно требуется назначение индивидуальных анализов. Но если это список на несколько листов, куда входят и аллергены, и соскобы, и гормоны, и другие анализы — это повод задуматься о профессионализме врача».
Лидия Белова
Врач дерматолог-трихолог, косметолог
При этом механизм появления акне не так прост. Это всегда заболевание сально-волосяного фолликула. Фолликул — это орган, у него есть свой рецептор, который может среагировать сверхсильно на какой-либо раздражитель при абсолютно нормальном уровне гормонов.
В 80% случаев основной причиной появления акне является генетика. Есть генетическая предрасположенность к акне и есть внешний фактор. Предрасположенность может не проявиться в течение всей вашей жизни, если нет фактора, который будет слишком сильно воздействовать.
Одна из самых частых разновидностей акне - Acne tarda. Ее часто называют гормональной. Но на практике абсолютная андрогиния (когда действительно повышается уровень половых гормонов и есть дисбаланс) встречается не более чем у 5% пациентов с высыпаниями на лице. И, как правило, у них есть дополнительные признаки (появление избыточного роста волос на лице, ожирение и другие), которые указывают на то, что нужно проверить гормональный баланс. Но и в этом случае нужно будет посмотреть лишь несколько показателей, а не все имеющиеся в списке лаборатории гормоны.
Какие анализы нужны чаще всего
17-ОН прогестерон и общий тестостерон (кровь) — именно эти половые гормоны могут усугублять и негативно влиять на проявление акне. Но и это происходит не у всех. Нужно индивидуально смотреть всю клиническую картину пациента.
При этом важно не только скорректировать дисбаланс гормонов, но также изменить образ жизни и питания. Даже такой нюанс, например, как разогревание еды в пластиковой упаковке в микроволновой печи, способен влиять на гормональный фон. Из-за выделения бисфенола А в пищу.
Кожа — отдельный орган, который может иметь свои заболевания. Поэтому и лечить ее первостепенно должен врач, который занимается кожными заболеваниями — дерматолог. В том числе с помощью коррекции ежедневного ухода и образа жизни в целом.