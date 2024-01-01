Деревянный Дракон: чего ждать от 2024 года и как привлечь удачу в жизнь
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Согласно Китайскому календарю, символом наступившего 2024 года является Деревянный Дракон. В эксклюзивной беседе с сайтом «Страсти» мастер и преподаватель фен-шуй Оксана Сахранова рассказала, какие неприятности он может подкинуть и как распределить энергию, чтобы всем делам сопутствовал успех.
Как устроен китайский календарь
Эксперт пояснила, что это циклическая система, в основе которой лежит пять стихий или энергий: Дерево, Огонь, Земля, Металл и Вода. Каждый год обозначается комбинацией из двух иероглифов.
- Верхний — один из десяти небесных стволов, обозначает один из элементов стихий, которые могут быть связаны с энергией Инь или Ян.
- Нижний иероглиф — один из 12 символов земной ветви. Представляет собой четыре сменяющих друг друга сезона года, которые для простоты восприятия представили в образах 12 животных.
Так и получается календарь, в котором 60 возможных комбинаций. Отсчет начался тысячи лет назад, а символы сменяют друг друга в четком порядке. Таким образом, в 2024 году будет, как и 60 лет назад, год Деревянного Дракона.
Каким будет 2024 год
Предстоящий год пройдет под знаком ян «солнце» - вся энергия на протяжении 12 месяцев будет направлена наружу. Это отличное время для того, чтобы больше общаться, показать себя и свои лучшие качества другим.
Но есть и рискованные моменты — личные границы могут нарушаться, а чрезмерная прямолинейность окружающих доставить неприятные моменты. Нужно найти баланс между стабильностью и инновациями, энергичностью и гармонией.
Кроме того, влияние на 2024 год окажет энергия дерева — элемента, который контролирует землю и тесно с ним связано. Оно проросло в землю корнями, получает из него воду и питательные вещества, а еще удерживает почву, не дает ей осыпаться.
Для человека — дерево — это противостояние между стремлением вверх, к чему-то новому, и стабильностью, ленью. Самое время планировать новые дела, что-то менять, не теряя существующую стабильность.
Конечно же, особое место в предстоящем году отведено Дракону. В Китае — это олицетворение могущества, силы, процветания и счастья. Недаром именно этот мифический персонаж стал символом императорской власти.
Деревянный Дракон — эмоциональный и экспрессивный, а главная эмоция 2024 года — гнев, который может появиться в событиях в обществе, повлиять на личную жизнь. Это стоит учитывать, чтобы избежать возможных неприятностей.
Сила Деревянного Дракона основана на нескольких преимуществах:
Харизма
2024 год — идеальное время, чтобы проявить себя, показать свои лучшие качества, добиться значимости. Важный момент — нужно научиться спокойно реагировать на критику и отстаивать свое личное пространство, отказывать.
Новаторство
2024 — время, когда выигрывает смелость и креативность (энергия ян), а не консерватизм. Ищем нестандартные решения, начинаем то, что давно откладывали, проводим ревизию навыков и избавляемся от лишнего.
Стратегия
Год Деревянного Дракона — удачное время заявить о себе и реализовать задуманное. Это год перемен, перестройки и стремительной энергии, которая даст силы на воплощение задуманного.
Гнев
Гнев будет окружать нас в самых разных аспектах жизни. Действуем по принципу — если изменить ситуацию нельзя, к ней нужно поменять отношение. Ищем персональные раздражители, пытаемся «сгладить» острые углы, возможные конфликты.
Где искать счастье и стабильность в 2024 году
«Наступающий год — период, который может быть периодом процветания, или, наоборот, «сбить» с ног. Пережить сложные времена поможет Фэн-Шуй. Это древнекитайская философия, в основе которой потоки энергии и взаимодействие с природой. Зная, как правильно их применять, мы можем привлечь благополучие в жизнь. Что именно делать? В идеале провести Фен-Шуй аудит — посмотреть, что вокруг дома и внутри, как расставлена мебель и распределены зоны. Лучше сделать это с помощью эксперта, хотя можно провести все и самостоятельно, зная алгоритм действий».
Оксана Сахранова
мастер и преподаватель Фен-Шуй
Несколько простых советов
Здоровье — ему нужно уделить особое внимание, если входная дверь в дом находится на юго-востоке дома. Проходим комплексное обследование, уделяем внимание профилактике, коррекции образа жизни, чтобы снизить риск неприятностей со здоровьем.
Дисциплина и сила воли — северо-восток — сектор, в котором в 2024 году будет концентрироваться энергия управления. Она помогает доводить до конца начатые дела, дисциплинирует. Проводим здесь больше времени, по возможности располагаем рабочую зону.
Материальное благополучие — добиться его помогут:
- рабочее место в юго-западном секторе дома, комнаты, кабинета;
- дверь или фонтанчик в юго-западной зоне. При таком расположении входа в кабинет можно не переживать о рисках и потерях денег из-за судебных споров или разногласий. И, наоборот, если дверь находится в другом секторе, то стоит уделить особое внимание выдержке и тщательно обдумывать свои слова.
Добиться успехов в учебе и начатых проектах, поможет энергия в северо-восточном секторе дома. Работая в этой зоне, будет легче довести начатое до конца.
«Фэн-Шуй — это учение не о том, как внезапно разбогатеть, поставив на «волшебное» место жабу (символ богатства) или другой талисман. Но при правильных действиях, с учетом потоков энергии будет проще добиваться успеха, восполнять ресурс и двигаться вперед. Что делать, вы теперь знаете. Пусть все задуманное сбудется в 2024 году».
Оксана Сахранова
мастер и преподаватель Фен-Шуй