Деревянный Дракон: чего ждать от 2024 года и как привлечь удачу в жизнь

Согласно Китайскому календарю, символом наступившего 2024 года является Деревянный Дракон. В эксклюзивной беседе с сайтом «Страсти» мастер и преподаватель фен-шуй Оксана Сахранова рассказала, какие неприятности он может подкинуть и как распределить энергию, чтобы всем делам сопутствовал успех.

Как устроен китайский календарь

Эксперт пояснила, что это циклическая система, в основе которой лежит пять стихий или энергий: Дерево, Огонь, Земля, Металл и Вода. Каждый год обозначается комбинацией из двух иероглифов.

Верхний — один из десяти небесных стволов, обозначает один из элементов стихий, которые могут быть связаны с энергией Инь или Ян.

Нижний иероглиф — один из 12 символов земной ветви. Представляет собой четыре сменяющих друг друга сезона года, которые для простоты восприятия представили в образах 12 животных.

Так и получается календарь, в котором 60 возможных комбинаций. Отсчет начался тысячи лет назад, а символы сменяют друг друга в четком порядке. Таким образом, в 2024 году будет, как и 60 лет назад, год Деревянного Дракона.

Каким будет 2024 год

Предстоящий год пройдет под знаком ян «солнце» - вся энергия на протяжении 12 месяцев будет направлена наружу. Это отличное время для того, чтобы больше общаться, показать себя и свои лучшие качества другим.

Но есть и рискованные моменты — личные границы могут нарушаться, а чрезмерная прямолинейность окружающих доставить неприятные моменты. Нужно найти баланс между стабильностью и инновациями, энергичностью и гармонией.

Кроме того, влияние на 2024 год окажет энергия дерева — элемента, который контролирует землю и тесно с ним связано. Оно проросло в землю корнями, получает из него воду и питательные вещества, а еще удерживает почву, не дает ей осыпаться.

Для человека — дерево — это противостояние между стремлением вверх, к чему-то новому, и стабильностью, ленью. Самое время планировать новые дела, что-то менять, не теряя существующую стабильность.

Конечно же, особое место в предстоящем году отведено Дракону. В Китае — это олицетворение могущества, силы, процветания и счастья. Недаром именно этот мифический персонаж стал символом императорской власти.

Деревянный Дракон — эмоциональный и экспрессивный, а главная эмоция 2024 года — гнев, который может появиться в событиях в обществе, повлиять на личную жизнь. Это стоит учитывать, чтобы избежать возможных неприятностей.

Сила Деревянного Дракона основана на нескольких преимуществах:

Харизма

2024 год — идеальное время, чтобы проявить себя, показать свои лучшие качества, добиться значимости. Важный момент — нужно научиться спокойно реагировать на критику и отстаивать свое личное пространство, отказывать.

Новаторство

2024 — время, когда выигрывает смелость и креативность (энергия ян), а не консерватизм. Ищем нестандартные решения, начинаем то, что давно откладывали, проводим ревизию навыков и избавляемся от лишнего.

Стратегия

Год Деревянного Дракона — удачное время заявить о себе и реализовать задуманное. Это год перемен, перестройки и стремительной энергии, которая даст силы на воплощение задуманного.

Гнев

Гнев будет окружать нас в самых разных аспектах жизни. Действуем по принципу — если изменить ситуацию нельзя, к ней нужно поменять отношение. Ищем персональные раздражители, пытаемся «сгладить» острые углы, возможные конфликты.

Где искать счастье и стабильность в 2024 году