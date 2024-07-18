«Депо железа»: врач Абдулова объяснила, чем опасен низкий ферритин
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Ферритин — это белок, в составе которого железо запасается в тканях. Именно он является биомаркером, указывающим на дефицитные состояния. Анализ на этот показатель позволяет определить уровень этого белка и оценить статус железа в организме. Чаще всего, у россиян выявляют его дефицит. Врач превентивной медицины клиники К+31 Лилия Абдулова рассказала порталу «Страсти», что означает низкий ферритин в анализах, и насколько опасно это состояние.
Врач пояснила, что при низком ферритине пациенты обычно начинают употреблять железо. Но дефицит этого показателя, как и гемоглобина, говорит о том, что необходимо обратить внимание на белковую пищу.
«Дефицит белка — это настоящая эпидемия нашего времени, большинство из нас питаются с преобладанием быстрых углеводов. Здоровые люди без ограничения должны съедать в день 70 г белка, но большинство съедают 30−40. Поэтому низкий ферритин — это комплексная проблема. Нужно оценивать и белковый обмен, и железо. В целом, ферритин — это депо железа. А железо — вездесущая молекула, отвечающая не только за перенос кислорода, но и вообще за все реакции», — говорит врач.
Методы лечения и профилактики анемии предполагают восполнение дефицита белка. Два-три раза в неделю необходимо употреблять красное мясо: говядину и баранину. Большое количество железа содержится в сердечках и печени.
«В целом сейчас есть мода на то, чтобы люди переставали есть красное мясо. И, к сожалению, из-за этого из рациона практически пропадают продукты, содержащие гемовое железо, то есть, животного происхождения. Гречкой, яблоками и гранатом невозможно поднять себе уровень железа», — заключила специалист.