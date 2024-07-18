«Депо железа»: врач Абдулова объяснила, чем опасен низкий ферритин

Ферритин — это белок, в составе которого железо запасается в тканях. Именно он является биомаркером, указывающим на дефицитные состояния. Анализ на этот показатель позволяет определить уровень этого белка и оценить статус железа в организме. Чаще всего, у россиян выявляют его дефицит. Врач превентивной медицины клиники К+31 Лилия Абдулова рассказала порталу «Страсти», что означает низкий ферритин в анализах, и насколько опасно это состояние.

Врач пояснила, что при низком ферритине пациенты обычно начинают употреблять железо. Но дефицит этого показателя, как и гемоглобина, говорит о том, что необходимо обратить внимание на белковую пищу.