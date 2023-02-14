День всех влюбленных: как парам с детьми вернуть в отношения романтику

С рождением ребенка пары пересматривают свое отношение к 14 февраля: если раньше это был повод для особенного события, романтики, цветов, позднего сеанса кино, то сейчас — весь фокус забирает малыш, дом или собственная усталость. Хорошо, когда могут выручить бабушки, и взять на себя вечер с внуком, но иногда это невозможно. Как же быть? Команда приложения «‎TryBaby – первый прикорм»‎ составила для читателей passion.ru топ-5 советов, как паре с маленьким ребенком вдохнуть в отношения новую жизнь, наполнив её легкостью и игривостью.

1. Вечерняя прогулка

Даже простая вечерняя прогулка может вдохнуть в вашу жизнь романтики и теплоты, если провести ее в правильном месте. Выберете, куда давно собирались сходить — парк, набережная или исторический центр. Подготовьте малыша – его нужно тепло одеть, взять привычный набор вещей и перекус (когда прикорм уже введен). Для аналога романтического ужина можно использовать походный вариант, если поблизости не будет семейных кафе: горячие сэндвичи и термос с чаем. Взрослые смогут поговорить по душам, а малыш подышит свежим воздухом. Вечер в огнях ночного города точно добавит чего-то необычного!

2. Настольные игры

Нет, мы не предлагаем устроить мафию или дуэль по Уно! Сейчас можно найти множество пикантных игр только для двоих. Но вот начать их придется, как только уложите ребенка спать. С другой стороны, ожидание совместного романтического вечера точно не даст вам уснуть раньше времени.

3. Лотерея «‎завтрак-ужин»

Если вы не уверены, готовится ли ваша половинка к этому дню, то можно самому предложить разделить обязанности по «‎романтической» еде, но в формате игры. Проведите с партнером аналог розыгрыша длинной и короткой спички. Тот, кто вытянул короткую должен приготовить романтический ужин для семьи (напомните, про детское меню), а тот, у кого длинная – готовит завтрак. Подойдите к событию креативно: можно сделать стилизованный торт или безалкогольные коктейли, используйте свечи и мини-фейерверки, соблюдая правила безопасности!

4. Домашняя вечеринка для семьи

Составьте подходящий плейлист, купите шарики в цветах праздника, и все, что может понадобиться для украшения. Подайте полезную еду в формате «‎шведского стола», чтобы она была доступна и подходила для детей. Ощущение праздника добавят хлопушки с конфетти, свечи. Можно повторить свой первый танец или снять семейное видео для соцсетей, ведь праздник создаем только мы сами!

5. Праздничная фотосессия

Профессиональные фотографии — это память на всю жизнь. Не теряйте моменты, организуйте семейную фотосессию на 14 февраля. Подберите гармоничный наряд для каждого члена семьи, и не обязательно покупать всем одинаковое, главное — соблюдать тематику. Это можно сделать традицией и организовывать каждый год, а потом собрать целый фотоальбом.

Помните, что пользоваться данными советами можно не только в праздники. В ваших руках превратить каждый день в особенный.