Дело не в лени: пять неочевидных причин упадка сил
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Позаниматься йогой, поменять шторы и преобразить жилище, отправиться на прогулку. Казалось бы, ничего сложного: бери — и делай! Однако почему-то даже такие приятные занятия могут вызывать полное опустошение. В эксклюзивной беседе с сайтом «Страсти» трансформационный коуч Ксения Самарина назвала пять неочевидных причин упадка сил.
Как пояснила эксперт, если вы целый день работали, то нет ничего удивительного в вечерней усталости. Однако иногда это чувство возникает тогда, когда есть и ресурс, и цель, и желание. И даже анализы показывают, что все в норме. В таком случае — это сигнал от психики остановится, разобраться в ситуации получше, немного себя перенастроить. А уже после уверенно и легко двинуться вперед.
Неправильная формулировка
Если вы ассоциируете свою цель с чем-то негативным или неопределенным, то психика, а за ней и организм, будут препятствовать достижению. Например, если поставить перед собой задачу «стать богатым» или «получать больше удовольствия от жизни», то выполнять ее вряд ли захочется, поскольку нет ясного пути. А вот, например, «переписать резюме и поискать вакансии» — совершенно понято и достижимо.
Хорошая формулировка не будет вызывать чувства отторжения, а, напротив, подбодрит и даст сил на достижение.
Ложная цель
Иногда для того, чтобы сориентироваться в жизни, мы берем неактуальную или вовсе чью-то чужую цель. И подсознательно тело будет мешать нам двигаться по направлению к такой ложной цели.
«Подумайте, а точно ли задача, которую вы перед собой поставили, нужна именно вам? Быть может, это общество давит на вас и требует пойти в фитнес-клуб, в то время как вы с куда большим удовольствием проводили бы свободные часы в огороде? Поможет ли выполнение этой цели вырасти вам как личности? Или, напротив, ввергнет в уныние?»
Ксения Самарина
женский трансформационный коуч, сертифицированный международной федерацией коучинга (ICF)
Неэкологичная мотивация
Мотивация — это наше топливо. А на некачественном топливе далеко не уехать. Нужда, страх, болезненное желание доказать что-то другим не дадут вам ощущения окрыленности. Да, боязнь оказаться без гроша в кармане подтолкнет вас к поиску лучшей работы, однако также она вызовет чувство внутреннего упадка.
Несвоевременность
Бывает, что и задача сформулирована превосходно, и мотивация экологична (например, вдохновение), однако мозг все равно отказывается ее воспринимать, потому что она несвоевременна. Может, ее стоило оставить в прошлом, а может ее время еще впереди.
Мы чувствуем упадок, когда пытаемся за неделю реализовать то, на что требуется год. Или же если беремся за задачу, для которой совершенно не хватает опыта.
Поэтому постарайтесь трезво взглянуть на ситуацию, на то, какими ресурсами вы обладаете, и, в случае необходимости, чуть-чуть отложите исполнение.
Внутренний конфликт
Какая-то часть, грань вас может сопротивляться намеченному маршруту. Например, вы можете хотеть с одной стороны стать продуктивнее, работоспособнее, а с другой больше времени посвящать себе и отдыху. В результате, когда вы лежите на диване и смотрите сериал, то чувствуете себя плохо, поскольку не развиваете продуктивность. А когда вы, напротив, вкладываетесь в карьеру на все сто, то испытываете усталость от нехватки времени наедине с собой.
«Не бойтесь исследовать себя и свою психику. Так вы поможете себе выбирать ту цель, путь к которой будет легким и приятным. А желания перестанут оборачиваться выгоранием и опустошенностью».
Ксения Самарина
Женский трансформационный коуч, сертифицированный международной федерацией коучинга (ICF)