Дело не в лени: пять неочевидных причин упадка сил

Позаниматься йогой, поменять шторы и преобразить жилище, отправиться на прогулку. Казалось бы, ничего сложного: бери — и делай! Однако почему-то даже такие приятные занятия могут вызывать полное опустошение. В эксклюзивной беседе с сайтом «Страсти» трансформационный коуч Ксения Самарина назвала пять неочевидных причин упадка сил.

Как пояснила эксперт, если вы целый день работали, то нет ничего удивительного в вечерней усталости. Однако иногда это чувство возникает тогда, когда есть и ресурс, и цель, и желание. И даже анализы показывают, что все в норме. В таком случае — это сигнал от психики остановится, разобраться в ситуации получше, немного себя перенастроить. А уже после уверенно и легко двинуться вперед.

Неправильная формулировка

Если вы ассоциируете свою цель с чем-то негативным или неопределенным, то психика, а за ней и организм, будут препятствовать достижению. Например, если поставить перед собой задачу «стать богатым» или «получать больше удовольствия от жизни», то выполнять ее вряд ли захочется, поскольку нет ясного пути. А вот, например, «переписать резюме и поискать вакансии» — совершенно понято и достижимо.