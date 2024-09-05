Действительно ли боровая матка помогает при бесплодии: отвечает гинеколог
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Растение под названием ортилия однобокая или боровая матка широко используется в народной медицине как диуретическое, ранозаживляющее, гемостатическое, противовоспалительное, противоязвенное, вяжущее, седативное и противоэпилептическое средство. Но свою популярность эта трава приобрела, как лекарство от «всех гинекологических заболеваний». Действительно ли боровая матка лечит бесплодие или же это миф? На этот вопрос сайту «Страсти» ответила акушер-гинеколог, репродуктолог, специалист гинекологической эндокринологии, врач УЗИ Кристина Пришвина.
Ортилия однобокая - это уникальное растение, которое распространено преимущественно в хвойных лесах на севере России. Как пояснила специалист, в состав этой травы входят фитогормоны — вещества, которые структурно схожи прогестероном и эстрогеном и оказывают подобное, но более слабое воздействие на организм.
«Они помогают нормализовать менструальный цикл и могут применятся при патологиях, обусловленных гиперэстрогенией, таких как гиперплазия эндометрия, миомы матки, эндометриозе, полипах эндометрия»
Кристина Пришвина
Акушер-гинеколог, репродуктолог, специалист гинекологической эндокринологии, врач УЗИ
Кроме того, благодаря наличию фитогормонов боровая матка позволяет справиться с предменструальным синдромом, снижением либидо, нестабильностью менструального цикла, болезненными менструациями и повышает вероятность наступления беременности.
По словам доктора Пришвиной, ортилия однобокая также включает широкий спектр противовоспалительных компонентов, таких как флавоноиды и арбутин. Также содержит гидрохинон - противовоспалительное, антиоксидантное и антисептическое вещество. Он «борется» со свободными радикалами, что продлевает молодость организма, активизирует восстановительные процессы.
Также известно, что боровая матка снижает свертываемость крови, препятствуя тромбообразованию за счет антикоагулянтов кумаринов в составе. Эти вещества также выступают в роли антисептиков.
«Не стоит забывать про смолы, органические кислоты, витамины, такие как цинк, витамин С, медь, марганец, улучшающие обмен веществ, повышающие сопротивляемость организма, оказывающие мощный тонизирующий эффект. Благодаря активному противовоспалительному действию лекарственное растение используется при воспалении половых путей, мочевыводящих органов»
Кристина Пришвина
Акушер-гинеколог, репродуктолог, специалист гинекологической эндокринологии, врач УЗИ
Показания к приему боровой матки в гинекологии:
- нарушения цикла;
- спаечный процесс в малом тазу;
- эндометриоз;
- предменструальный синдром;
- кольпиты;
- миомы матки;
- воспалительные заболевания наружных половых органов.
Но не стоит забывать о противопоказаниях и побочных эффектах этой чудо-травы. Могут возникать аллергические реакции, нарушение системы гемостаза, эрозивно-язвенные патологии желудочно-кишечного тракта (ЖКТ).
Поэтому для достижения результата надо помнить: показания, подбор дозировки и контроль лечения должен осуществлять врач.