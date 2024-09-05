Действительно ли боровая матка помогает при бесплодии: отвечает гинеколог

Растение под названием ортилия однобокая или боровая матка широко используется в народной медицине как диуретическое, ранозаживляющее, гемостатическое, противовоспалительное, противоязвенное, вяжущее, седативное и противоэпилептическое средство. Но свою популярность эта трава приобрела, как лекарство от «всех гинекологических заболеваний». Действительно ли боровая матка лечит бесплодие или же это миф? На этот вопрос сайту «Страсти» ответила акушер-гинеколог, репродуктолог, специалист гинекологической эндокринологии, врач УЗИ Кристина Пришвина.

Ортилия однобокая - это уникальное растение, которое распространено преимущественно в хвойных лесах на севере России. Как пояснила специалист, в состав этой травы входят фитогормоны — вещества, которые структурно схожи прогестероном и эстрогеном и оказывают подобное, но более слабое воздействие на организм.