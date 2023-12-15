Дед Мороз существует или нет: что говорить детям

Многие мамы и папы задумываются о том, как справиться с «вопросом Деда мороза». Одни хотят сохранить магию сезона, другие не хотят врать своим детям. О том, как лучше всего поступить в данной ситуации порталу «Страсти» рассказал генеральный директор группы компаний по комплексному развитию и отдыху детей Sportzania Игорь Пугачев.

Мнение о том, что дети легко верят всему, что им говорят, разделяют очень многие. Но в то же время исследования показывают, что на самом деле дети — рациональные и вдумчивые потребители информации, отмечает эксперт.

Как наличие или отсутствие деда мороза влияет на жизнь ребенка?

Вера в Деда Мороза имеет значительное влияние на жизнь ребенка по нескольким аспектам:

● Когда ребенок верит в Деда Мороза, он представляет себе, как Дед Мороз летит на санях с оленями и несет подарки детям по всей стране. Так у детей развивается воображение и способность представлять сказочный мир, наполненный волшебством и чудесами, что создает позитивный настрой.

● Дети, верящие в Деда Мороза, при получении подарков учатся быть благодарными, и также испытывают радость, когда дарят подарки другим.

● Когда ребенок верит в существование Деда мороза, он наслаждается магией праздников и беззаботным ожиданием подарков. Это важно для его здорового эмоционального и психологического развития.

Специалист при этом добавляет, что отсутствие веры в Деда Мороза не делает ребенка менее счастливым или лишает его радости. Взрослые могут создавать другие моменты радости и волшебства в жизни ребенка, такие как близость и поддержка родителей, семейные традиции, подарки и многое другое.

«Что говорить: существует он или нет? Важно, чтобы родители не навязывали свою точку зрения, а дали ребенку возможность самостоятельно разобраться в этом вопросе. Можно определить два подхода как ребенку для преподнесения этой информации», - подчеркивает Пугачев.

Версия 1: Сказочная версия

Можно продолжать поддерживать веру ребенка в Деда Мороза как в красивую сказку и народный миф. Этот подход основан на принципе честности со своими детьми. Вместе с этим, родители могут объяснить, что Дед Мороз – это символ праздника, который приносит радость и счастье. Такой подход позволяет детям сохранить веру в волшебство и фантазию.

Версия 2: Постепенное осознание

Можно постепенно рассказывать ребенку о том, что Дед Мороз – это персонаж, созданный людьми для праздника. Он не является реальным волшебником, но символизирует доброту и щедрость. Важно объяснить ребенку, что праздник Новый Год остается особым и волшебным, несмотря на отсутствие реального Деда Мороза.