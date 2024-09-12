Давление, трение, вибрации, нажатия: можно ли скорректировать фигуру с помощью массажа

Стало довольно популярно прибегать к коррекции фигуры с помощью массажа. Насколько это эффективно и каких результатов помогает добиться, сайту «Страсти» рассказала основатель массажного дома KUSHETKA Оксана Львова.

Как пояснила специалист, массаж — это процедура, основанная на разнообразных техниках, воздействующих на ткани и органы. Помимо улучшения общего самочувствия и снятия зажимов в мышцах, массаж способствует улучшению фигуры благодаря воздействиям на разные слои кожи.

Виды массажа для коррекции фигуры

Лимфодренажный массаж

Способствует омоложению и оздоровлению организма, помогая вывести лишнюю жидкость и токсины. Процедуру должен проводить специалист с медицинским образованием, обладающий знаниями о строении лимфатической системы.

В процессе используются плавные поглаживания и интенсивные сдавливания, воздействующие не на все тело, а на линию лимфотока. Это помогает расслабить мышцы и снизить отечность.

Антицеллюлитный массаж

В процессе применяются различные техники: давление, трение, вибрации и нажатия. Такой массаж способствует устранению структурных изменений в подкожной клетчатке и улучшает внешний вид кожи. Благодаря интенсивности движений возникает ощущение тепла, что помогает выведению токсинов и активному расщеплению жировых клеток. Результаты становятся заметны после нескольких сеансов — кожа становится гладкой и подтянутой. Для усиления эффекта могут использоваться специальные масла, скрабы и лосьоны.

Скульптурирующий массаж

Этот вид массажа направлен на комплексную проработку мышц всего тела с использованием механических манипуляций, выполняемых руками массажиста. Основная цель — устранение асимметрии, коррекция боков и бедер, а также устранение других недостатков фигуры. Уже после первого сеанса можно заметить уменьшение объема живота, подтянутость кожи и снижение проявленности целлюлита.