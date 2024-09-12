Давление, трение, вибрации, нажатия: можно ли скорректировать фигуру с помощью массажа
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Стало довольно популярно прибегать к коррекции фигуры с помощью массажа. Насколько это эффективно и каких результатов помогает добиться, сайту «Страсти» рассказала основатель массажного дома KUSHETKA Оксана Львова.
Как пояснила специалист, массаж — это процедура, основанная на разнообразных техниках, воздействующих на ткани и органы. Помимо улучшения общего самочувствия и снятия зажимов в мышцах, массаж способствует улучшению фигуры благодаря воздействиям на разные слои кожи.
Виды массажа для коррекции фигуры
Лимфодренажный массаж
Способствует омоложению и оздоровлению организма, помогая вывести лишнюю жидкость и токсины. Процедуру должен проводить специалист с медицинским образованием, обладающий знаниями о строении лимфатической системы.
В процессе используются плавные поглаживания и интенсивные сдавливания, воздействующие не на все тело, а на линию лимфотока. Это помогает расслабить мышцы и снизить отечность.
Антицеллюлитный массаж
В процессе применяются различные техники: давление, трение, вибрации и нажатия. Такой массаж способствует устранению структурных изменений в подкожной клетчатке и улучшает внешний вид кожи. Благодаря интенсивности движений возникает ощущение тепла, что помогает выведению токсинов и активному расщеплению жировых клеток. Результаты становятся заметны после нескольких сеансов — кожа становится гладкой и подтянутой. Для усиления эффекта могут использоваться специальные масла, скрабы и лосьоны.
Скульптурирующий массаж
Этот вид массажа направлен на комплексную проработку мышц всего тела с использованием механических манипуляций, выполняемых руками массажиста. Основная цель — устранение асимметрии, коррекция боков и бедер, а также устранение других недостатков фигуры. Уже после первого сеанса можно заметить уменьшение объема живота, подтянутость кожи и снижение проявленности целлюлита.
«Для достижения быстрого и заметного результата лучше всего подойдет скульптурирующий массаж, лимфодренажный нацелен на общее оздоровление организма с постепенной коррекцией фигуры. Результата омоложения и упругости кожи быстрее добиться, выбирая антицеллюлитный массаж»
Оксана Львова
Основатель массажного дома KUSHETKA
Как меняется фигура после курса массажа
Основное изменения происходят на уровне подкожно-жировых отложений и приводят к следующим позитивным последствиям:
Одним из основных эффектов массажа является улучшение кровообращения. Оно способствует более активному обмену веществ, что, в свою очередь, помогает организму быстрее избавляться от токсинов и лишней жидкости. Нормализация кровотока положительно влияет на общую работу организма, помогает избавиться от головной боли и накопленной усталости.
Избавление от целлюлита
Появление целлюлита происходит из-за ослабления и потери эластичности соединительных волокон. Специальные массажные техники разрушают жировые отложения и улучшают эластичность и цвет кожи, а регулярные процедуры помогают добиться заметного уменьшения «апельсиновой корки».
Массаж сам по себе не является методом похудения, он может способствовать снижению веса в сочетании с правильным питанием и физической активностью, но за счет выведения лишней жидкости и уменьшения жировых отложений фигура становится более подтянутой.
Устранение мышечных зажимов
Массаж помогает расслабить напряженные мышцы и устранить зажимы, что положительно сказывается на состоянии спины. Правильная осанка визуально делает человека выше, придает легкость походке и избавляет от болей в спине, что также влияет на восприятие фигуры. Кроме того, расслабление мышц помогает снять напряжение и стресс, улучшить сон и общее самочувствие.
Повышение тонуса кожи
Регулярные массажные процедуры способствуют улучшению упругости кожи благодаря стимуляции выработки коллагена и эластина. Это помогает вернуть ей молодость, сделав подтянутой и сияющей.
Курс массажа может стать отличным дополнением к уходу за собой. Однако важно помнить, что для достижения устойчивых результатов массаж следует комбинировать с правильным питанием и физической активностью.