Давай в другой раз: 6 способов стать ближе с партнером, несмотря на разные сексуальные темпераменты

«Он меня хочет каждый день, а я его – раз в неделю», - с такой проблемой сталкивается огромное количество пар, и зачастую невозможность ее решить приводит к расставаниям. Причина же кроется в том, что у каждого человека свой сексуальный темперамент, и в зависимости от того, какой он, мы желаем партнера чаще или же реже. И это никак не зависит от чувств, только от желания вступить в интимную близость. Психолог и автор Телеграм-канала «С нежностью к себе» Ольга Сычева эксклюзивно для «Страсти» рассказала, какие в принципе существуют сексуальные темпераменты, и как быть людям, у которых они не совпадают.

Как отметила эксперт, сексуальный темперамент - это понятие, в которое входят установки, традиции и нормы. Доминирующую роль играют и менталитет, и воспитание. От этого зависит, как человек демонстрирует партнеру желание, какие сексуальные практики считает приемлемыми, а какие вызывают отторжение.

Существует три основных типа сексуального темперамента:

1. Сильный или гиперсексуальный – легко возбуждается, а внешние раздражители или стресс едва могут снизить желание заниматься сексом. Здесь самого человека мало интересует то, как выглядит его партнер во время секса, что надето на нем, или используется ли метод контрацепции.

2. Средний – около 80% мужчин и женщин, наделен умеренными сексуальным аппетитом. При этом внешние и внутренние раздражители могут влиять на желание и возможность заниматься сексом.

3. Слабый - легко отказывается от секса, при это может испытывать желание, но слишком много посторонних факторов способны ограничить в получении удовольствия от самого процесса и оргазма.

Довольно часто из-за разного желания удовлетворенность отношениями падает, и пары оказываются на грани расставания. Но на самом деле, как считает психолог, различие сексуальных темпераментов - не приговор. Если мужчина и женщина столкнулись с данной проблемой, то достаточно выполнить следующие шесть шагов:

1. Подумайте, что могло послужить причиной изменений, если они появились внезапно. Желание партнера может понизиться или повыситься по разным причинам: из-за стресса, конфликтов с близкими людьми, беременности, родов, прочтения новостей в СМИ. Найдя корневую причину, можно поменять ситуацию.

2. Не молчите. Когда вас что-то не устраивает, лучше не игнорировать возникшую проблему. Если для вас в приоритете отношения с партнером, а не только регулярность секса, то вам необходимо начать говорить об этом, например, о периодичности полового акта, правилах или табу.