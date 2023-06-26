Давай в другой раз: 6 способов стать ближе с партнером, несмотря на разные сексуальные темпераменты
Психолог Сычева назвала 6 правил для секса партнеров с разными темпераментами.
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«Он меня хочет каждый день, а я его – раз в неделю», - с такой проблемой сталкивается огромное количество пар, и зачастую невозможность ее решить приводит к расставаниям. Причина же кроется в том, что у каждого человека свой сексуальный темперамент, и в зависимости от того, какой он, мы желаем партнера чаще или же реже. И это никак не зависит от чувств, только от желания вступить в интимную близость. Психолог и автор Телеграм-канала «С нежностью к себе» Ольга Сычева эксклюзивно для «Страсти» рассказала, какие в принципе существуют сексуальные темпераменты, и как быть людям, у которых они не совпадают.
Как отметила эксперт, сексуальный темперамент - это понятие, в которое входят установки, традиции и нормы. Доминирующую роль играют и менталитет, и воспитание. От этого зависит, как человек демонстрирует партнеру желание, какие сексуальные практики считает приемлемыми, а какие вызывают отторжение.
Существует три основных типа сексуального темперамента:
1. Сильный или гиперсексуальный – легко возбуждается, а внешние раздражители или стресс едва могут снизить желание заниматься сексом. Здесь самого человека мало интересует то, как выглядит его партнер во время секса, что надето на нем, или используется ли метод контрацепции.
2. Средний – около 80% мужчин и женщин, наделен умеренными сексуальным аппетитом. При этом внешние и внутренние раздражители могут влиять на желание и возможность заниматься сексом.
3. Слабый - легко отказывается от секса, при это может испытывать желание, но слишком много посторонних факторов способны ограничить в получении удовольствия от самого процесса и оргазма.
Довольно часто из-за разного желания удовлетворенность отношениями падает, и пары оказываются на грани расставания. Но на самом деле, как считает психолог, различие сексуальных темпераментов - не приговор. Если мужчина и женщина столкнулись с данной проблемой, то достаточно выполнить следующие шесть шагов:
1. Подумайте, что могло послужить причиной изменений, если они появились внезапно. Желание партнера может понизиться или повыситься по разным причинам: из-за стресса, конфликтов с близкими людьми, беременности, родов, прочтения новостей в СМИ. Найдя корневую причину, можно поменять ситуацию.
2. Не молчите. Когда вас что-то не устраивает, лучше не игнорировать возникшую проблему. Если для вас в приоритете отношения с партнером, а не только регулярность секса, то вам необходимо начать говорить об этом, например, о периодичности полового акта, правилах или табу.
3. Смените обстановку или место. Устройте свидание, добавьте что-то новое в сам процесс близости.
Главное не врать себе, что партнер должен измениться ради вас, да, это может произойти, если он сам захочет. Иногда партнеры не готовы обсуждать различия и делать первые шаги навстречу друг к другу, в таком случае могут пострадать отношения. Наступает чувство вины.
Ольга Сычева
Психолог и автор Телеграм-канала "С нежностью к себе"
4. Не принимайте все на личный счет. Постарайтесь отследить момент, когда вы особенно энергичны. Бывает время, когда и подумать о сексе нет сил, не то что заниматься им. С партнером то же самое. Составьте график вашей активности. Ваши жизненные или гормональные циклы рано или поздно пересекутся.
5. Придерживайтесь близости на протяжении всего дня. Вспомните момент знакомства, когда ваша страсть еще не довела вас до интимной близости.
6. Попробуйте сменить роли. Если вы являлись инициатором близости, поменяйтесь с партнером ролями.
«Разный темперамент - это не страшно, и здесь нет катастрофы. Все равно сама проблема в ограничениях и запретах, которые мы сами себе ставим: не позволяем слышать и быть услышанными, запрещаем альтернативные взгляды, пугаемся возможности узнать новое. Все это может усугубляться еще и тем, что в нашей культуре мы до сих пор имеем достаточно расплывчатое представление о себе и своей сексуальности», - подытожила психолог Ольга Сычева.