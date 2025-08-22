DAVA рассказал, как изменились его жизнь и взгляд на карьеру после рождения ребенка

DAVA (Давид Манукян) признался, что внутренне вырос после рождения дочки от Мари Краймбрери. Актер, продюсер, певец и блогер рассказал об изменениях в жизни в беседе с сайтом «Страсти».

После рождения сына Александр Петров сообщил, что будет тщательнее выбирать проекты: актер не хочет стыдиться, показывая их наследнику в будущем. Давид согласился с позицией Александра и заявил, что менять приоритеты — это нормально. По словам артиста, он и сам чувствует, что стал взрослее, опытнее после рождения дочки.

«Для любого взрослеющего человека свойство менять свою точку зрения или приоритеты — нормально. Тут даже дело больше в том, что я сам внутренне вырос, стал более опытным человеком, смог добиться чего-то и, соответственно, теперь я внимательнее отношусь к проектам, которые реализую и в которых принимаю участие. Стараюсь правильно распределять нагрузку. Мы должны нести ответственность за то, что мы транслируем обществу. И, на самом деле, очень хочется, чтобы каждый человек понимал и принимал на себя эту ответственность. Меньше было бы грязи в мире и неприятных моментов. Но, опять же, все приходит с опытом», — высказался Давид.

Не так давно зрители увидели Манукяна в роли отца в комедии «Не одна дома 2». По словам Давида, на сегодняшний день ему нравится совмещать актерство и продюсирование — в этом он видит развитие своей карьеры.

«На данный момент в начале августа лечу сниматься в кино, которое продюсирую, поэтому, пока есть силы, возможности и интересные проекты — буду сниматься и всегда открыт к предложениям! Особенно люблю участвовать в собственных, когда ты сам можешь влиять на ситуацию, образ персонажа. На данный период жизни нравится совмещать роль актера и роль продюсера», — пояснил он.