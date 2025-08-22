DAVA объяснил, почему стал реже появляться на светских мероприятиях

DAVA (Давид Манукян) заявил, что с рождением ребенка у него стало меньше времени на мероприятия. Актер, продюсер, певец и блогер рассказал о жизни после пополнения в семье в беседе с сайтом «Страсти».

В последнее время Давид стал реже появляться на мероприятиях и общаться с прессой. Как выяснилось, на данный момент артист сосредоточился на карьере и профессиональном росте. Он снимает свои проекты, ведет различные шоу. К тому же, совсем недавно Манукян стал отцом. По словам Давида, ему важно находить баланс между работой и семьей, поэтому времени на светские мероприятия не остается.

«Я стараюсь расти в профессиональном плане, и поэтому занятость становится все выше, а подход — серьезнее и ответственнее. К примеру, сейчас я часто летаю снимать свои проекты в Беларусь, а моторы проектов, в которых я принимаю участие в качестве телеведущего длятся с утра до позднего вечера. Поэтому не всегда удается попасть на то или иное мероприятие. Сейчас для меня особенно важно находить баланс между работой и семьей, все успевать. Поэтому времени все меньше», — рассказал Давид.

Летом у Манукяна состоялась премьера комедии «Не одна дома 2», в которой он сыграл роль отца. Однако на сегодняшний день артист отказывается рассказывать, какой он родитель в реальной жизни. По его мнению, прошло еще мало времени для освоения нового статуса.

«Наверное, не очень готов говорить об этом сейчас. Не так много времени прошло с освоения нового статуса, поэтому ответ на этот вопрос приберегу для ближайшего будущего. Мы обязательно вернемся к нему спустя некоторое время», — резюмировал он.