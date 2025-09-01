«Цыганка из Версаля»: стилист назвала провальным новый образ Анны Седоковой с платьем в цветочек
© Starface.ru
На прошлой неделе певица Анна Седокова посетила премьеру шоу «Прятки» на телеканале СТС. Экс-солистка «ВИА Гры» появилась на публике в новом имидже – она покрасила огненно-рыжие волосы в блонд. Для светского вечера Анна выбрала необычный наряд - закрытое графитовое платье с красными цветами. Стилист Саша Стиль в разговоре с сайтом «Страсти» раскритиковала вкус артистки в одежде и объяснила, что не так с ее образом.
Как пояснила модный эксперт, пока одни звезды тяготеют к небесным телам моды, другие, кажется, вращаются вокруг черной дыры. К последней группе Саша отнесла Седокову.
«Сочетание смелой красной помады с серым платьем, украшенным огромными красными цветами, создает резкий диссонанс. Это визуальный конфликт, который кричит о несоответствии между внешностью женщины и выбранным нарядом. Цветочный принт противоречит структуре лица Анны, обладающей природной красотой средней контрастности и некрупными чертами лица. Красная помада, призванная продолжить тематику красных цветов в образе, скорее создаёт флёр вульгарности, нежели дополняет его. Более того, сам материал платья оставляет желать лучшего. На первый взгляд, он напоминает устаревший стиль занавесок из 90-х, лишенный той изысканности, которую можно было бы ожидать. Звезда выглядит в таком наряде, как цыганка из Версаля».
Саша Стиль
Стилист
Эксперт обратила внимание на горловину платья, которая сделана, на ее взгляд, некачественно: выкроена по прямой, а не прилегает к горлу. Как рассказывает Саша, дорогие бренды не допускают подобных ошибок.
Стилист отметила, что и смена имиджа не пошла на пользу знаменитости. «Пережжённый» пепельный блонд, лишенный здорового блеска, по ее мнению, усилил вульгарность образа, который стал выглядеть «как отчаянный призыв к вниманию».
«Это мастер-класс того, как один элемент, будучи неправильно обработанным, может разрушить весь образ, превращая потенциальную элегантность в предостерегающую историю».
Саша Стиль
Стилист