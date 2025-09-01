«Цыганка из Версаля»: стилист назвала провальным новый образ Анны Седоковой с платьем в цветочек

На прошлой неделе певица Анна Седокова посетила премьеру шоу «Прятки» на телеканале СТС. Экс-солистка «ВИА Гры» появилась на публике в новом имидже – она покрасила огненно-рыжие волосы в блонд. Для светского вечера Анна выбрала необычный наряд - закрытое графитовое платье с красными цветами. Стилист Саша Стиль в разговоре с сайтом «Страсти» раскритиковала вкус артистки в одежде и объяснила, что не так с ее образом.

Как пояснила модный эксперт, пока одни звезды тяготеют к небесным телам моды, другие, кажется, вращаются вокруг черной дыры. К последней группе Саша отнесла Седокову.