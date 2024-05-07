Что такое вестибулярный слух, и как он влияет на речь

Принято считать, что вестибулярный аппарат необходим для моторики. В последнее время появились научные данные, подтверждающие участие вестибулярной системы в когнитивных функциях. Саккулюс — один из отделов вестибулярного аппарата — может реагировать на некоторые звуки. О том, что такое вестибулярный слух, как он влияет на речь рассказала порталу «Страсти» Виктория Ефимова — психофизиолог, доктор психологических наук, руководитель клиники «Прогноз», профессор кафедры возрастной психологии и педагогики семьи РГПУ им. А. И. Герцена.

Почти всем людям приходится использовать будильник — резкий звук буквально выдергивает нас из сновидения. Это возможно благодаря тому, что наша слуховая система никогда не отдыхает. Даже, когда мы спим. Она выполняет функцию бдительного охранника: вдруг случится что-то опасное? А на громкий звук точно нужно отреагировать.

Если вы посмотрите на картинку, где изображено внутреннее ухо, вы обязательно увидите еще и вестибулярный аппарат. Он состоит их трех полукружных каналов, похожих на антенны, и двух отолитовых отделов, напоминающих мешочки. Вестибулярный аппарат и улитка, на самом деле выглядят как одно целое.