Что такое огнетерапия и помогает ли она бороться с болезнями
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Огнетерапия — одна из наиболее древних и необычных методик восточной медицины, которая помогает в лечении болезней. О том, что это за процедура, сайту «Страсти» рассказала огнетерапевт Татьяна Смирнова.
Как отметила специалист, данная практика оказывает целебный эффект не только на физическое, но и ментальное тело человека, так как многие состояния обусловлены, в первую очередь, внутренними переменами.
«Всемирная организация здравоохранения уже давно признала, что большинство болезней человека часто имеют психосоматическую природу. И наукой доказано, что нарушение естественного сбалансированного взаимодействия тела и психики приводит к патологиям и тяжелым болезням, которые не всегда поддаются быстрому обнаружению и лечатся с трудом»
Татьяна Смирнова
Огнетерапевт
Как работает огнетерапия
Казалось бы, при современном уровне технологий, избавиться от проблем со здоровьем не составит труда. Но многие пациенты так и остаются без верного диагноза и не получают должного лечения. Так происходит потому, что традиционная медицина лечит по большей части симптомы болезней, когда патологические изменения в теле уже свершились. Но такой подход и консервативная терапия не затрагивают основу болезни, ту самую причину, которая приводит к плачевным последствиям.
«Безусловно, недостаточно лечить одну лишь душу при запущенной стадии недуга, когда уже необходимо использовать медицинские методы. Однако без знания основ психосоматики как одного из инструментов, которые как раз и используются в огнетерапии, невозможно избавиться от болезни раз и навсегда»
Татьяна Смирнова
Огнетерапевт
Болезни, которые помогает лечить огнетерапия
По словам специалиста, первое и наиболее важное из мощнейший свойств лечения огнем — это профилактика заболеваний разной этиологии. А точнее, исцеление на той стадии, когда нездоровье находится еще на уровне эмоциональных дисбалансов.
Второе, что помогает излечить огнетерапия — отсутствие жизненной силы и сопровождаемые им дефициты. Бессонница, глубокое и непроходящее чувство тревоги, депрессии, постоянный стресс, вредные привычки, направленные на саморазрушение (например, зависимость от препаратов, никотина и спиртных напитков) — все это поддается лечению огненной практикой.
В-третьих, данный метод крайне эффективен в лечении так называемых «болезней холода», а именно бронхитов, бронхиальной астмы, пневмоний, проблем с щитовидной железой и желчным пузырем.
Поскольку во время процедуры происходит медленный прогрев тела человека на глубину до 10 сантиметров особенно хорошо огонь работает с опорно-двигательным аппаратом: это болезни типа артрита, артроза, остеохондроза, радикулита, ревматизма. С помощью процедуры можно снять болевые ощущения, спазмы, устранить гематомы.
«Благотворное влияние огнетерапии ощущается уже после первого сеанса. Поэтому огонь отлично работает с астмой и разными аллергиями, принося почти моментальное облегчение. В первую очередь данные заболевания носят психосоматический характер и, когда мы находим причину, то такие болезни уходят»
Татьяна Смирнова
Огнетерапевт
Кроме всех медицинских показаний, огнетерапия — также еще и крайне приятная спа-процедура, которая не только поправит здоровье, но и принесет массу удовольствия в зимнее время.
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