Что такое огнетерапия и помогает ли она бороться с болезнями

Болезни, которые помогает лечить огнетерапия

По словам специалиста, первое и наиболее важное из мощнейший свойств лечения огнем — это профилактика заболеваний разной этиологии. А точнее, исцеление на той стадии, когда нездоровье находится еще на уровне эмоциональных дисбалансов.

Второе, что помогает излечить огнетерапия — отсутствие жизненной силы и сопровождаемые им дефициты. Бессонница, глубокое и непроходящее чувство тревоги, депрессии, постоянный стресс, вредные привычки, направленные на саморазрушение (например, зависимость от препаратов, никотина и спиртных напитков) — все это поддается лечению огненной практикой.

В-третьих, данный метод крайне эффективен в лечении так называемых «болезней холода», а именно бронхитов, бронхиальной астмы, пневмоний, проблем с щитовидной железой и желчным пузырем.

Поскольку во время процедуры происходит медленный прогрев тела человека на глубину до 10 сантиметров особенно хорошо огонь работает с опорно-двигательным аппаратом: это болезни типа артрита, артроза, остеохондроза, радикулита, ревматизма. С помощью процедуры можно снять болевые ощущения, спазмы, устранить гематомы.