Что такое миома и возможна ли беременность с этим диагнозом: отвечает гинеколог

Во время планового УЗИ у женщин любого возраста все чаще обнаруживают доброкачественную опухоль — миому. Откуда она берется и какие последствия для репродуктивного здоровья несет? На эти вопросы сайту «Страсти» ответила акушер-гинеколог, репродуктолог, специалист гинекологической эндокринологии, врач УЗИ Кристина Пришвина.

Как пояснила специалист, миома — это доброкачественное образование миометрия. Происходит из гладкомышечных клеток мышечного слоя матки. Стоит также знать, что это гормонозависимая опухоль. Свидетельством чего является уменьшение ее размеров с наступлением менопаузы и снижением уровня эстрогенов и прогестерона.

Если новообразование начинает увеличивается, то можно отмечать следующие симптомы: болевой синдром, запоры, частые позывы в туалет.

Иногда женщины сталкиваются с данным заболеванием во время беременности. Образование на ранних сроках может начать активно расти за счет изменения гормонального фона.

Чем же грозит миома может грозить на ранних сроках беременности:

угрожающим выкидышем,

отслойкой хориона

неразвивающейся беременностью.

Однако, по словам доктора, исход всегда зависит от расположения миомы, ее роста на фоне гормональных изменений, количества миоматозных узлов.