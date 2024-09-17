Что такое миома и возможна ли беременность с этим диагнозом: отвечает гинеколог
© Freepik
Во время планового УЗИ у женщин любого возраста все чаще обнаруживают доброкачественную опухоль — миому. Откуда она берется и какие последствия для репродуктивного здоровья несет? На эти вопросы сайту «Страсти» ответила акушер-гинеколог, репродуктолог, специалист гинекологической эндокринологии, врач УЗИ Кристина Пришвина.
Как пояснила специалист, миома — это доброкачественное образование миометрия. Происходит из гладкомышечных клеток мышечного слоя матки. Стоит также знать, что это гормонозависимая опухоль. Свидетельством чего является уменьшение ее размеров с наступлением менопаузы и снижением уровня эстрогенов и прогестерона.
Если новообразование начинает увеличивается, то можно отмечать следующие симптомы: болевой синдром, запоры, частые позывы в туалет.
Иногда женщины сталкиваются с данным заболеванием во время беременности. Образование на ранних сроках может начать активно расти за счет изменения гормонального фона.
Чем же грозит миома может грозить на ранних сроках беременности:
- угрожающим выкидышем,
- отслойкой хориона
- неразвивающейся беременностью.
Однако, по словам доктора, исход всегда зависит от расположения миомы, ее роста на фоне гормональных изменений, количества миоматозных узлов.
«В моей практике я наблюдала пациентку со множественными узлами размерами 30, 35 и 65 мм. Она обратилась с задержкой менструации. По УЗИ уже визуализировалось прекрасное плодное яйцо с эмбрионом. Об оперативном вмешательстве не могло быть и речи. Мы пристально следили всю беременность за миомой, контролировали кровотоки плода и узлов, уровень гемоглобина в крови. И у данной пациентки данное заболевание никак себя не проявило и не помешало появлению на свет великолепного чудесного малыша. Этот случай не единственный»
Кристина Пришвина
Акушер-гинеколог, репродуктолог, специалист гинекологической эндокринологии, врач УЗИ
Поздние сроки беременности и миома матки
Во втором триместре миома матки может стать причиной острой гипоксии плода, вследствие низкого расположения плаценты, фетоплацентарной недостаточности или истмико-цервикальной недостаточность.
Иногда в процессе роста нарушается кровоснабжение узлов, что приводит к некрозу миоматозного узла и расположенных рядом тканей.
Чаще всего для поддержания беременных с миомой применяются лекарственные препараты, чье действие направлено на снижение тонуса миометрия, улучшение кровообращения в тканях матки, а также фетоплацентарном комплексе. Помните, что все терапию назначает и контролирует акушер-гинеколог.
К сожалению, бывают случаи, когда необходимо оперативное вмешательство:
- интенсивный рост узла;
- перекручивание основания миоматозного образования;
- сильный болевой синдром.
«Дорогие пациентки, обращайтесь к специалистам до беременности, чтобы избежать неприятных сюрпризов. Но и помните, что миома матки — это не приговор, и вы можете также наслаждаться беременностью»
Кристина Пришвина
Акушер-гинеколог, репродуктолог, специалист гинекологической эндокринологии, врач УЗИ