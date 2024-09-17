ЭКСКЛЮЗИВЫ
Опубликовано 17 сентября 2024, 04:30
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Что такое миома и возможна ли беременность с этим диагнозом: отвечает гинеколог

Гинеколог Пришвина заявила, что миома и беременность совместимы.
Что такое миома и возможна ли беременность с этим диагнозом: отвечает гинеколог

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Во время планового УЗИ у женщин любого возраста все чаще обнаруживают доброкачественную опухоль — миому. Откуда она берется и какие последствия для репродуктивного здоровья несет? На эти вопросы сайту «Страсти» ответила акушер-гинеколог, репродуктолог, специалист гинекологической эндокринологии, врач УЗИ Кристина Пришвина.

Как пояснила специалист, миома — это доброкачественное образование миометрия. Происходит из гладкомышечных клеток мышечного слоя матки. Стоит также знать, что это гормонозависимая опухоль. Свидетельством чего является уменьшение ее размеров с наступлением менопаузы и снижением уровня эстрогенов и прогестерона.

Если новообразование начинает увеличивается, то можно отмечать следующие симптомы: болевой синдром, запоры, частые позывы в туалет.

Иногда женщины сталкиваются с данным заболеванием во время беременности. Образование на ранних сроках может начать активно расти за счет изменения гормонального фона.

Чем же грозит миома может грозить на ранних сроках беременности:

  • угрожающим выкидышем,
  • отслойкой хориона
  • неразвивающейся беременностью.

Однако, по словам доктора, исход всегда зависит от расположения миомы, ее роста на фоне гормональных изменений, количества миоматозных узлов.

«В моей практике я наблюдала пациентку со множественными узлами размерами 30, 35 и 65 мм. Она обратилась с задержкой менструации. По УЗИ уже визуализировалось прекрасное плодное яйцо с эмбрионом. Об оперативном вмешательстве не могло быть и речи. Мы пристально следили всю беременность за миомой, контролировали кровотоки плода и узлов, уровень гемоглобина в крови. И у данной пациентки данное заболевание никак себя не проявило и не помешало появлению на свет великолепного чудесного малыша. Этот случай не единственный»

Кристина Пришвина

Акушер-гинеколог, репродуктолог, специалист гинекологической эндокринологии, врач УЗИ

Поздние сроки беременности и миома матки

Во втором триместре миома матки может стать причиной острой гипоксии плода, вследствие низкого расположения плаценты, фетоплацентарной недостаточности или истмико-цервикальной недостаточность.

Иногда в процессе роста нарушается кровоснабжение узлов, что приводит к некрозу миоматозного узла и расположенных рядом тканей.

Чаще всего для поддержания беременных с миомой применяются лекарственные препараты, чье действие направлено на снижение тонуса миометрия, улучшение кровообращения в тканях матки, а также фетоплацентарном комплексе. Помните, что все терапию назначает и контролирует акушер-гинеколог.

К сожалению, бывают случаи, когда необходимо оперативное вмешательство:

  • интенсивный рост узла;
  • перекручивание основания миоматозного образования;
  • сильный болевой синдром.

«Дорогие пациентки, обращайтесь к специалистам до беременности, чтобы избежать неприятных сюрпризов. Но и помните, что миома матки — это не приговор, и вы можете также наслаждаться беременностью»

Кристина Пришвина

Акушер-гинеколог, репродуктолог, специалист гинекологической эндокринологии, врач УЗИ