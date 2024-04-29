Что такое микроигольчатый лифтинг и поможет ли он сделать живот плоским

Красивый плоский живот — заветная мечта многих женщин. И особенно актуальной она становится при подготовке к пляжному сезону, которая для многих начинается с приходом весны. Врач дерматолог-косметолог Анжелика Ужва рассказала сайту «Страсти» о том, как работает микроигольчатый лифтинг — одна из самых популярных аппаратных методик омоложения и коррекции проблемных зон. Действительно ли эта процедура убирает дряблость кожи, так хорошо, как об этом говорят косметологи и какие именно риски для здоровья она в себе несет.

Микроигольчатый радиолифтинг — достаточно эффективная и популярная процедура, которая используется для комплексной борьбы с дряблостью кожи, локальными жировыми отложениями, растяжками, рубцами и другими эстетическими проблемами.

Процедура происходит следующим образом: на заданную глубину, от 0,5 до 7.0 мм, через тончайшие микроиглы происходит подача радиоволновой энергии. За счёт этого осуществляется термический (тепловой) эффект, который оказывает мощное стимулирующее воздействие на клетки кожи и ПЖК ( подкожно-жирового слоя). В результате мы получаем выравнивание рельефа и улучшение качества кожи, а также прекрасный липолитический эффект.

Пациентам, пробующим методику в первый раз, может показаться, что на первый взгляд всё не настолько волшебно, как заверяют врачи-косметологи.

Да, действительно косметологи обещают, что уже после первой процедуры вы увидите невероятный результат и это действительно так. Но, здесь всё достаточно индивидуально и конечно же зависит от вашего исходного состояния кожи и ПЖК, да и в целом, от состояния организма. Поэтому количество процедур определяется после подробной консультации у специалиста.