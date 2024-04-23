Что такое фотостарение кожи и как с ним бороться

Про вред для кожи от ультрафиолетового излучения знают многие, но о фотостарении знают далеко не все. Основными признаками раннего увядания кожи из-за воздействия солнечных лучей являются потеря упругости, сухость, появление лентиго, морщин и пигментации. О том, как спастись от преждевременного старения и сохранить молодость сайту «Страсти» рассказала косметолог-эстетист Наталья Рябинина.

По ее словам, бороться с увяданием кожи из-за солнечного излучения поможет косметика с SPF-фильтрами. При этом важно выбирать средства, которые не навредят.