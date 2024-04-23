Что такое фотостарение кожи и как с ним бороться
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Про вред для кожи от ультрафиолетового излучения знают многие, но о фотостарении знают далеко не все. Основными признаками раннего увядания кожи из-за воздействия солнечных лучей являются потеря упругости, сухость, появление лентиго, морщин и пигментации. О том, как спастись от преждевременного старения и сохранить молодость сайту «Страсти» рассказала косметолог-эстетист Наталья Рябинина.
По ее словам, бороться с увяданием кожи из-за солнечного излучения поможет косметика с SPF-фильтрами. При этом важно выбирать средства, которые не навредят.
«В различных источниках встречается информация о вреде SPF-фильтров — вызывают рак, попадают в грудное молоко и прочее. И возможно когда-то так и было, а сейчас пересмотрен разрешенный процентный ввод, согласно которому негативное влияние фильтров гораздо меньше, чем опасность и вред от УФ-лучей».
Наталья Рябинина
Косметолог-эстетист, международный тренер в области эстетической косметологии
При этом нельзя говорить, что компоненты любых УФ-фильтров полезны. Но отказ от их использования может привести к непоправимым последствиям.
Отказ от применения солнцезащитных средств способен вызывать рак кожи. Статистика этого заболевания растёт и находится на 2 месте онкологических патологий. Хорошее SPF-средство направлено на защиту от УФ-облучения и отличная профилактическая мера.
Кроме того, SPF-фильтры отлично защищают кожу от фотостарения, ведь избыточное пребывание на солнце вызывает сухость и из-за этого появляются ранние морщины. К тому же, такие средства противостоят различным окислительным реакциям.
Солнечные лучи являются свободными радикалами, которые повреждают клетки кожи. Свободно-радикальное окисление приводит к обострению всех дерматологических заболеваний. Многие замечают, что после пребывания на солнце воспаления действительно стихают, но через две недели кожа отвечает избыточной секрецией себума и воспалительный процесс обостряется вдвойне.
При куперозе, акне и розацеа загорать категорически противопоказано.
Как выбрать средство для защиты от фотостарения
Вот основные требования, чтобы оно приносило реальную пользу:
- Хорошая переносимость. Средство с SPF не должно вызывать реакции чувствительности, раздражения и покраснения.
- Комфорт после нанесения. Часто средства дают липкий налёт или скатываются в виде творожка. Это нарушает процессы тканевого дыхания и может обострить воспалительный процесс. Оно должно комфортно матировать кожу.
- Нетоксичность. Может содержать как физические, так и химические фильтры, можно использовать два вида, но в допустимом процентном вводе.
- Водостойкость. Хорошее средство должно хорошо отталкивать воду. Это очень удобно на море.
- Широта УФ-покрытия. Хорошее средство будет защищать от видов излучения любого спектра.
Рекомендации по использованию солнцезащитного средства
«Откройте в смартфоне прогноз погоды и посмотрите на УФ-индекс. Если он 4 и выше, то обязательно нужен SPF крем. Не забывайте смывать его вечером, избыточное нахождение средства с SPF без смывания негативно отразится на состоянии кожи».
Наталья Рябинина
Косметолог-эстетист, международный тренер в области эстетической косметологии