Проблемы с кожей и боли в спине: врач рассказала о влиянии смартфона на организм
Терапевт Лагутенкова назвала смартфон причиной проблем с кожей и болей в спине .
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Мобильные телефоны настолько прочно вошли в повседневную жизнь, что люди не выпускают их из рук даже ночью, опасаясь пропустить важное сообщение. Тема вреда или безвредности электромагнитного излучения широко обсуждается, и в настоящее время в этой области проведено огромное количество экспериментальных и теоретических изысканий. Врач-терапевт, УЗД, ФД Центра молекулярной диагностики CMD Калуга ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Юлия Лагутенкова рассказала порталу «Страсти», что произойдет с организмом, если сутками не расставаться с любимым гаджетом.
Утомление глаз и ослабление зрения
Именно с мобильниками врачи связывают резкое падение зрения у подростков. В мире даже появилось понятие «экранная близорукость». Чрезмерное увлечение смартфонами может провоцировать дистрофию сетчатки и астенопию – повышенную утомляемость глаз.
Дело в том, что, когда вы подолгу смотрите в экран, происходит расфокусировка зрения. Хрусталик на время теряет способность приспосабливаться к восприятию предметов на ближних и дальних расстояниях. Происходит спазм аккомодационных мышц, и глаз начинает видеть картинку расплывчато, нечётко.
«Чтобы защитить глаза, попробуйте уменьшить яркость экрана и не пользуйтесь телефоном слишком долго. Держите телефон на расстоянии не менее 40 сантиметров от глаз. Не читайте и не смотрите фильмы со смартфона и планшета в темноте. Прерывайтесь каждые 20 минут и дайте глазам отдохнуть. Чаще моргайте. Постарайтесь не читать в транспорте: там не всегда хорошее освещение и постоянная тряска, отчего глаза перенапрягаются».
Юлия Лагутенкова
Врач-терапевт, УЗД, ФД Центра молекулярной диагностики CMD Калуга ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора
Боль в спине, искривление позвоночника
Если вы долго сидите со смартфоном в руках или играете в приставку в неудобном положении, быстро утомитесь. В перспективе могут возникнуть различные искривления, артриты и артрозы. Вспомните, как вы наклоняете голову, когда читаете что‑то с экрана. Чем ниже наклон, тем больше нагрузка на шейный и грудной отделы.
Ещё одно возможное последствие – появление второго подбородка. А если вы готовите что‑то на кухне, зажав телефон между ухом и плечом, то ждите проблем с мышцами шеи, искривления позвоночника в шейном отделе, а также ущемления нервов.
Когда мы часто пользуемся смартфоном, наши пальцы постоянно повторяют одни и те же движения. Это провоцирует боль и напряжение в руках. Одно из возможных последствий – синдром запястного канала.
При этом сдавливается срединный нерв под поперечной связкой запястья, пальцы немеют, появляются боли в руках. Если вы часто набираете текст или прокручиваете экран, то можете приобрести тендовагинит – воспаление сухожилия и его оболочки.
Ещё один сравнительно новый синдром – боли и судороги в большом пальце. Им страдают те, кто постоянно задействует этот палец в работе с телефоном и планшетом.
«Во время разговора держите голову прямо. Телефон должен находиться в руке. Не читайте со смартфона или планшета на ходу. Сидя, следите за осанкой, старайтесь не наклонять голову вперёд, встряхивать руку, расслаблять кисть».
Юлия Лагутенкова
Врач-терапевт, УЗД, ФД Центра молекулярной диагностики CMD Калуга ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора
Проблемы с кожей
Наш телефон так же, как и клавиатура компьютера, – рассадник бактерий. А ведь мы постоянно держим его у лица. Когда смартфон нагревается, бактерии становятся ещё активнее, а потому могут провоцировать сыпь и дерматиты. У тех, кто любит держать ноутбук на коленках, высыпания возможны и на ногах. Необходимо следить за чистотой гаджетов и ежедневно протирать антибактериальными салфетками.
Тугоухость и синдром фантомной вибрации
Когда мы на большой громкости слушаем музыку в наушниках, барабанная перепонка травмируется, а в слуховом нерве происходят негативные изменения. Со временем слух ухудшается, могут возникать головные боли. Частые разговоры на большой громкости провоцируют боль и шум в ушах, вызывают неврит слухового нерва.
Психические расстройства
Чрезмерная привязанность к гаджету – это уже отклонение. Человек боится потерять свой телефон и всю информацию на нём. Он постоянно достаёт его и проверяет, нет ли новых сообщений. А если забывает смартфон дома, то и вовсе впадает в панику. Некоторые регулярно чувствуют фантомную вибрацию, однако, когда достают телефон из сумки, видят, что никто не звонил и не присылал сообщения. Электромагнитное излучение от телефона хоть и считается относительно безопасным, но может вызывать бессонницу и головную боль.
«Особенно подвержена изменениям детская психика. Если ребёнок постоянно пользуется телефоном и долго сидит в Интернете, он начинает плохо усваивать информацию, может стать нервозным. Его внимание ухудшается, становится сложно концентрироваться на одном занятии даже в течение часа – так проявляется зависимость от мобильных устройств».
Юлия Лагутенкова
Врач-терапевт, УЗД, ФД Центра молекулярной диагностики CMD Калуга ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора
Синдром фантомного звонка
Наверное, хоть раз в жизни испытывал каждый: нам кажется, что мы слышим мелодию или чувствуем вибрацию телефона в кармане, но на самом деле он молчит. В тяжелых случаях человек может испытывать это чувство несколько раз в день, тогда уже стоит обратиться к психологу.
Набирает обороты и другая болезнь — номофобия — боязнь оказаться без сотового телефона. Увеличение количества людей, испытывающих панический страх, расставаясь с гаджетом, заставляет ученых и дальше исследовать эту проблему и относиться к номофобии как к развивающейся в обществе болезни.
«Если вы ловите себя на мысли, что от безделья пролистываете первые попавшиеся странички в Интернете, откладывайте смартфон подальше. Не оставляйте телефон на ночь близко к своей кровати, особенно на уровне головы. Не давайте девайсы детям до трех лет. Время, которое ребёнок 3–5 лет проводит с планшетом, не должно превышать 60 минут».
Юлия Лагутенкова
Врач-терапевт, УЗД, ФД Центра молекулярной диагностики CMD Калуга ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора