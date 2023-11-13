Проблемы с кожей и боли в спине: врач рассказала о влиянии смартфона на организм

Мобильные телефоны настолько прочно вошли в повседневную жизнь, что люди не выпускают их из рук даже ночью, опасаясь пропустить важное сообщение. Тема вреда или безвредности электромагнитного излучения широко обсуждается, и в настоящее время в этой области проведено огромное количество экспериментальных и теоретических изысканий. Врач-терапевт, УЗД, ФД Центра молекулярной диагностики CMD Калуга ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Юлия Лагутенкова рассказала порталу «Страсти», что произойдет с организмом, если сутками не расставаться с любимым гаджетом.

Утомление глаз и ослабление зрения

Именно с мобильниками врачи связывают резкое падение зрения у подростков. В мире даже появилось понятие «экранная близорукость». Чрезмерное увлечение смартфонами может провоцировать дистрофию сетчатки и астенопию – повышенную утомляемость глаз.

Дело в том, что, когда вы подолгу смотрите в экран, происходит расфокусировка зрения. Хрусталик на время теряет способность приспосабливаться к восприятию предметов на ближних и дальних расстояниях. Происходит спазм аккомодационных мышц, и глаз начинает видеть картинку расплывчато, нечётко.