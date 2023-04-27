Что мужчина делает не так: 5 причин, из-за которых женщина не пойдет на второе свидание

Как говорится, с возрастом свидания больше напоминают собеседования о приеме на работу мечты. Некоторые представительницы прекрасного пола при знакомстве действуют гораздо эффективней эйчара крупной компании, составляя представление о мужчине в первые 5 минут встречи. Но чаще всего остаются до конца свидания, при этом избегают повторных встреч. С практикующим семейным психологом Таней Васильковой разбираемся, почему так происходит, чем мужчины могут отпугивать женщин.

По словам специалиста, женщина часто действует как тигрица на охоте. Она сканирует потенциального партнера еще на первый секундах и думает, что знает на 100% подходит он ей или нет. «В принципе, многим не нужно и первого свидания, первые 5 минут определяют решение женщины», - говорит Василькова.

Однако зачастую женщина все же остается до конца встречи, задает вопросы, улыбается, рассказывает о себе. По словам семейного психолога, это происходит всего по двум причинам: первая – одиночество, «лучше хоть с кем-то скоротать вечер чем ни с кем» , вторая – желание себя проверить: «а вдруг я ошиблась на его счет, и он не так плох» .

«Если женщина сделала выводы в первые минуты, мужчина может особо не стараться. Она будет весь вечер искать доказательства своей правоты и находить в своем собеседнике изъяны. Второго свидания не будет», - уверенно заявляет специалист.

По мнению Тани Васильковой, женщина с большей вероятностью не согласится на повторную встречу, если:

1. НЕТ ПОДАРКА. Когда нет цветов и сюрпризов. Оплата счета и такси входит в перечень приятных подарков.

2. НЕТ КОМПЛИМЕНТОВ. Когда он говорит только о себе и ни слова о ней и ее привлекательности.

3. НЕТ ОБЩИХ ТЕМ И ДЕЛ. Когда тишина на свидании, скука, ни одной новой мысли, нет общего занятия на свидании или совместного приключения.

4. НЕТ ПОДДЕРЖКИ. Когда он не был внимательным, не предложил помощь или варианты решения ее проблем.

5. НЕТ МУРАШЕК. Когда не тянет, не магнитит, не проскочила ни одна искра.

«Это самые частые причины, по которым отношения завершаются на первом свидании, так и не успев завязаться», - утверждает семейный психолог.