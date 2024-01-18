Что делать, если волосы сожгли: трихолог посоветовала пять салонных процедур
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Женщине свойственно меняться. И чаще всего внутренние преображения сопровождаются переменами во внешнем облике. Проще всего поработать с прической или цветом волос, чтобы ощущать себя по-новому и ловить восхищенные взгляды. Но у ритуалов красоты есть и другая сторона: регулярное окрашивание, мелирование, химическая завивка, использование утюжков повреждают структуру волос, и они становятся сухими и безжизненными. Почему так происходит, и можно ли восстановить блеск и увлажненность прядей, сайту «Страсти» рассказала трихолог, нутрициолог Виктория Толстоносова.
Причины повреждения волос
Женщины уделяют состоянию волос много внимания, но мало кто задумывается об их структуре. Между тем понимание этого открывает широкие возможности для успешного восстановления здоровья и природного блеска локонов.
Внешний слой — кутикула — напоминает черепицу, поскольку состоит из чешуек, каждая из которых налегает на предыдущую. Они растут от корня к концу волоса, который выглядит здоровым, если кутикула плотно прилегает к стволу. Когда она повреждается, локоны становятся тусклыми, неопрятными.
Следующий плотный слой — кортекс, или корковое вещество, придающее волосам гибкость и эластичность. При неграмотном окрашивании, выпрямлении или завивке волос в нем разрушаются дисульфидные связи, в результате чего пряди становятся ломкими и безжизненными. Но так происходит лишь в том случае, если не соблюдается технология процедуры. Так что лучше доверить прическу проверенным специалистам.
И, наконец, третий глубинный слой — медулла. Он состоит из кератиновых клеток, играющих связующую роль. Именно медулла придает объем и силу волосам. У некоторых людей она может быть прерывистой или вовсе отсутствовать.
Итак, зная, из чего состоит волос, можно подобрать подходящие средства по уходу и для восстановления его структуры.
Как защитить волосы от повреждения?
Прежде всего, не стоит проводить окрашивание, выпрямление и другие сложные манипуляции с волосами самостоятельно. Лучше обратить к профессионалу с хорошей подтвержденной репутацией. В этом случае снижается риск случайных повреждений, использования некачественных средств.
И уж тем более нельзя применять для осветления локонов перекись водорода и непроверенные народные средства! После таких экспериментов восстановить волосы будет крайне сложно.
При использовании нагревающихся стайлеров (утюжка, щипцов, фена, плойки) рекомендуется пользоваться термозащитными спреями. Их наносят на волосы перед применением перечисленных инструментов. Косметические средства оказывают комплексное воздействие:
• создают защитную пленку на поверхности волоса, защищающую от потери влаги; • восстанавливают жировой слой;
• разглаживают кутикулу;
• повышают эластичность;
• «запечатывают» секущиеся концы;
• снимают статическое электричество.
Используя термозащитные средства, можно предупредить повреждение волос, и тогда длительно заниматься их восстановлением не придется. Кроме того, следует регулярно заботиться о питании и увлажнении с помощью профессиональных косметических составов, домашних и салонных процедур. Их подбор лучше доверить профессионалу.
Что делать, если волосы повреждены?
Процесс восстановления достаточно длительный. Сожженные волосы требуют усиленного питания и увлажнения. Для этого необходим индивидуальный подбор косметических средств, которые смогут обеспечить комплексное воздействие:
• увлажняющие составы;
• питательные маски с маслами;
• шампуни с кислым РН;
• профессиональные уходовые салонные процедуры.
В восстановлении волос хорошо зарекомендовали себя натуральные масла, в частности репейное, касторовое, кокосовое, льняное. По рекомендации трихолога или салонного мастера их можно использовать самостоятельно в составе питательных масок.
Косметологическая промышленность предлагает также большое разнообразие готовых составов, включающих перечисленные масла. Применяют их согласно инструкции. Комплекс салонных процедур для реконструкции волос может включать:
• Кератиновое восстановление. Специальные средства с кератином ускоряют преображение прядей. Протеиновый концентрат наносится на волосяные стержни, в результате чего они приобретают блеск, становятся более плотными, обретают жизненную силу. Такое восстановление рекомендовано после химической завивки, обесцвечивания, термического воздействия.
• Ботокс. Специальные составы быстро проникают в структуру волоса и заполняют его пустоты. В результате пряди становятся податливыми, эластичными, приобретают привлекательный внешний вид и глянцевый блеск.
• Экранирование. Процедура заключается в создании на поверхности волоса защитного экрана за счет нанесения составов с аминокислотами, силиконами, протеинами.
• Ламинирование. Каждый волосок буквально «запечатывается» в пленку, приобретая гладкость и природный блеск.
• Каутеризация. Курс глубинного восстановления, который заключается в нанесении специальной сыворотки и составов с протеинами.
Восстановление сожженных волос — длительный процесс, требующий комплексного подхода. Лучше не экспериментировать и обратиться за помощью к трихологу.