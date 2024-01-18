Что делать, если волосы сожгли: трихолог посоветовала пять салонных процедур

Причины повреждения волос

Женщины уделяют состоянию волос много внимания, но мало кто задумывается об их структуре. Между тем понимание этого открывает широкие возможности для успешного восстановления здоровья и природного блеска локонов.

Внешний слой — кутикула — напоминает черепицу, поскольку состоит из чешуек, каждая из которых налегает на предыдущую. Они растут от корня к концу волоса, который выглядит здоровым, если кутикула плотно прилегает к стволу. Когда она повреждается, локоны становятся тусклыми, неопрятными.

Следующий плотный слой — кортекс, или корковое вещество, придающее волосам гибкость и эластичность. При неграмотном окрашивании, выпрямлении или завивке волос в нем разрушаются дисульфидные связи, в результате чего пряди становятся ломкими и безжизненными. Но так происходит лишь в том случае, если не соблюдается технология процедуры. Так что лучше доверить прическу проверенным специалистам.

И, наконец, третий глубинный слой — медулла. Он состоит из кератиновых клеток, играющих связующую роль. Именно медулла придает объем и силу волосам. У некоторых людей она может быть прерывистой или вовсе отсутствовать.

Итак, зная, из чего состоит волос, можно подобрать подходящие средства по уходу и для восстановления его структуры.

Как защитить волосы от повреждения?

Прежде всего, не стоит проводить окрашивание, выпрямление и другие сложные манипуляции с волосами самостоятельно. Лучше обратить к профессионалу с хорошей подтвержденной репутацией. В этом случае снижается риск случайных повреждений, использования некачественных средств.