Что делать, если роды не начинаются после 40 недель: отвечает гинеколог

Каждая беременность уникальна: одни малыши появляются на свет на 37-й неделе, другие «задерживаются» до 42-й. Но если сроки вышли, а роды не начинаются — это повод для беспокойства? Врач-акушер-гинеколог «ИНВИТРО» Нелли Кривощапова рассказала сайту «Страсти», опасна ли переношенная беременность.

Как пояснила гинеколог, порой мамы переживают напрасно, неправильно рассчитав дату родов. Самый точный срок можно определить по УЗИ первого скрининга (11 недель 6 дней - 13 недель 6 дней). Если вы сделали его вовремя, врач сможет сказать наверняка, действительно ли малыш задерживается.

«Переношенной считается беременность, которая длится 42 недели и больше. Но уже после 40–41 недели доктора начинают внимательно наблюдать за вами и малышом, чтобы избежать возможных рисков», - объяснила Нелли Кривощапова.

Почему роды могут задерживаться?

Причин несколько:

● Гормональные особенности — иногда организм вырабатывает недостаточно веществ, которые запускают роды.

● Наследственность — если ваша мама или бабушка перенашивали беременность, у вас тоже может быть такая особенность.

● Психологический настрой — страх перед родами или сильное волнение иногда «тормозят» процесс.

● Вес имеет значение — у женщин с избыточным весом часто нарушается выработка гормонов, отвечающих за начало родов. По статистике, при ИМТ выше 30 риск перенашивания увеличивается на 50%.

● Мальчики любят не спешить — интересный факт: мальчики действительно рождаются позже девочек. На каждые 100 переношенных девочек приходится 130 мальчиков. Ученые связывают это с особенностями внутриутробного развития.

● Особенности плода — крупный плод (макросомия) или аномалии развития могут «тормозить» роды.

Переношенная беременность может быть опасна для малыша: со временем плацента начинает хуже работать, и ребенок недополучает кислород и питательные вещества. Ему также становится тесно из-за снижения количества околоплодных вод. Кроме того, воды могут стать мутными, что увеличивает риск инфекции.

Для мам повышается вероятность слабой родовой деятельности и может потребоваться экстренное кесарево сечение, заключила врач.

«Если срок подошел, а роды все еще не начинаются, не стоит паниковать. Стресс только усугубит ситуацию, —объясняет Нелли Кривощапова. Важно следить за шевелениями плода (их должно быть не менее 10 за два часа), довериться врачу – после 40-й недели будущих мам все чащи осматривают. Если малыш «задерживается» к 41-й недели, можно обсудить безопасные методы стимуляции. Но не стоит прислушиваться к народным советам – они могут вызвать опасные осложнения».