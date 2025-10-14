Что делать, если продуло шею: рекомендации врача-невролога
Резкая боль в шее, возникающая после пребывания на сквозняке или под кондиционером, знакома многим. Невролог Екатерина Демьяновская, врач — эксперт Лаборатории «Гемотест», рассказала порталу «Страсти», как правильно действовать в такой ситуации.
Состояние, которое в народе называется универсальным выражением «продуло шею», в медицине может означать один из двух диагнозов: или рефлекторный мышечно-тонический синдром, или, гораздо реже, миозит — воспаление скелетных мышц. Симптомы избыточного напряжения длинных мышц шеи пропустить невозможно: при повороте головы, напряжении шейных мышц возникает боль. При миозите или воспалительной миопатии возможен локальный отек.
В остром периоде боли важно обеспечить шее щадящий двигательный режим, но не полный покой: нужно избегать резких движений и значительных физических нагрузок. Можно сделать легкий самомассаж без сильного надавливания — он может улучшить кровоснабжение и облегчить состояние. Но делать его нужно осторожно, без болезненных воздействий. Не стоит пытаться «разработать мышцы» через боль, делая интенсивные упражнения или резкие вращения головой — это приведет к еще большему повреждению мышечных волокон. Не стоит обращаться к непрофессиональным массажистам и мануалам — их неумелые действия могут привести к ухудшению, вплоть до компрессии спинномозговых корешков в шейном отделе.
Врач предупреждает — не используйте охлаждающие гели в первые сутки после появления болей, так как они могут усилить мышечный спазм. Если острый воспалительный процесс в шейном отделе исключен, лучше, наоборот, применить сухое тепло, для этого можно обернуть шею шерстяным шарфом или пуховым платком. Ни в коем случае нельзя прогревать шею горячими компрессами, особенно если поднялась температура тела или заметен отек — это может усилить воспалительный процесс.
Для уменьшения боли и воспаления можно принимать нестероидные противовоспалительные препараты, но строго по инструкции и по назначению врача. Если боль в шейном отделе сопровождается онемением рук, повышением температуры тела, слабостью в руках, если симптомы распространяются на ноги, появляется нарушение функции тазовых органов — немедленно обратитесь к врачу.
Если оставить даже неосложненный мышечно-тонический синдром в шейном отделе без лечения, он способен перейти в хроническую форму с периодическими обострениями. Со временем в мышцах могут сформироваться соединительнотканные элементы — триггерные точки, которые сами по себе становятся источниками боли. В исходе воспалительной миопатии, развившейся без видимой причины или после перенесенного инфекционного заболевания, может сохраняться гипотрофия и слабость мышц шейного отдела.