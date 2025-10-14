Что делать, если продуло шею: рекомендации врача-невролога

Резкая боль в шее, возникающая после пребывания на сквозняке или под кондиционером, знакома многим. Невролог Екатерина Демьяновская, врач — эксперт Лаборатории «Гемотест», рассказала порталу «Страсти», как правильно действовать в такой ситуации.

Состояние, которое в народе называется универсальным выражением «продуло шею», в медицине может означать один из двух диагнозов: или рефлекторный мышечно-тонический синдром, или, гораздо реже, миозит — воспаление скелетных мышц. Симптомы избыточного напряжения длинных мышц шеи пропустить невозможно: при повороте головы, напряжении шейных мышц возникает боль. При миозите или воспалительной миопатии возможен локальный отек.