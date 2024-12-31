Что делать, если питомец проглотил новогодний дождик: рассказывает ветеринар
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Перед Новым годом большинство россиян ставят дома елку, которую наряжают гирляндами, игрушками, мишурой и дождиком. Последний особенно привлекает кошек и собак, которые так и норовят сорвать его с праздничного дерева. Питомцы могут случайно проглотить украшение, что грозит опасными последствиями, рассказала порталу «Страсти» главный врач сети ветеринарных клиник Vet Union Ольга Михеева.
По словам врача, в подавляющем большинстве случаев проглатывание дождика вызывает непроходимость желудочно-кишечного тракта. Это может приводить к серьезным последствиям — не только к нарушению проходимости, но и к более опасным состояниям, таким как перфорация кишечника и стремительное развитие перитонита.
«Без хирургической помощи в таких случаях обойтись не получится. Также стоит учитывать, что металлические и пластиковые дождики могут представлять опасность не только из-за своей формы, но и из-за материалов, которые могут быть токсичными при попадании в организм», — пояснила эксперт.
Ветеринар советует обязательно обратиться за помощью, если ваш питомец случайно проглотил дождь. Самостоятельно вызывать рвоту опасно — часть дождика может уже находиться в кишечнике и при обратной перистальтике повредить стенку кишечника.
«Экстренная помощь должна предоставляться только в условиях ветеринарной клиники, — объяснила Ольга Михеева. — Дома можно только зафиксировать конец дождика, если питомец проглотил его не полностью. Однако тянуть дождик или нитку обратно ни в коем случае нельзя! Это может усугубить состояние и привести к серьезным травмам».
Чтобы избежать несчастных случаев, старайтесь избегать использования дождика и подобных украшений в доме, если у вас есть животные. Рассмотрите альтернативные варианты украшений, которые не представляют опасности.