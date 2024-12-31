Что делать, если питомец проглотил новогодний дождик: рассказывает ветеринар

Перед Новым годом большинство россиян ставят дома елку, которую наряжают гирляндами, игрушками, мишурой и дождиком. Последний особенно привлекает кошек и собак, которые так и норовят сорвать его с праздничного дерева. Питомцы могут случайно проглотить украшение, что грозит опасными последствиями, рассказала порталу «Страсти» главный врач сети ветеринарных клиник Vet Union Ольга Михеева.

По словам врача, в подавляющем большинстве случаев проглатывание дождика вызывает непроходимость желудочно-кишечного тракта. Это может приводить к серьезным последствиям — не только к нарушению проходимости, но и к более опасным состояниям, таким как перфорация кишечника и стремительное развитие перитонита.