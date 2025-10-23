Что делать, если осенью и зимой сохнут губы: советы врача-дерматолога

Осенью и зимой на кожу воздействует много агрессивных внешних факторов: слишком сухой воздух, ветер, перепады температур. Все это приводит к тому, что защитный липидный слой ослабевает, кожа быстрее теряет влагу, становится более подверженной микротравмам, инфекциям. Особенно уязвима кожа губ. О том, опасно ли ходить с пересохшими губами и как их лечить, сайту «Страсти» рассказала дерматолог Александра Филева, врач — эксперт Лаборатории «Гемотест».

Как отмечает врач, кожа губ более тонкая, чем кожа на теле, и почти не имеет сальных желез. Дефицит липидосодержащего секрета приводит к истончению защитной мантии кожи, к потере влаги и дальнейшей сухости. Есть факторы, которые еще сильнее усугубляют ситуацию: это привычка облизывать губы, дефицит витаминов A, E и группы B, недостаток воды и некоторые хронические заболевания, например, анемия или сахарный диабет.

Базовый уход за кожей губ в осенне-зимний период показан абсолютно всем людям, живущим в нашем климате.