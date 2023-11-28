Что делать, если не совпадают половые потребности в паре

Также стоит обратиться к определению с помощью расчета трохантерного индекса. Вам понадобится сантиметр или рулетка и минута времени. Рекомендуется попросить помощи в измерении, чтобы расчеты были точными. Это подходит как для мужчин, так и для женщин.

Нужно встать ровно, найти в зоне передней стороны бедра косточку сбоку, которая немного выпирает, от нее до пола измерить длину ноги. Важно! Вам необходимо знать ваш рост. Когда вы сняли размеры, разделите рост на длину ноги, и вы получите результат.

Если результат от 1,6 до 1,8 — это показатель слабой половой конституции.

От 1,8 до 2 — средняя.

Результаты выше 2,0 — высокая.

Трохантерный индекс знать не обязательно, большее понимание даст именно понимание того, насколько часто возникает желание секса.

Если вы хотите секса через день и чаще — это говорит о высокой половой конституции; два раза в неделю — о средней, один раз и менее — слабой. И то и то является нормой, объясняет специалист.