Что делать, если не совпадают половые потребности в паре
Сексолог Мурзагалиева объяснила, как определить уровень половой конституции.
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Споры по количеству секса в паре никогда не утихают. Кто-то считает, что заниматься любовью нужно каждый день, кому-то достаточно пару раз в месяц. Уровень сексуального желания называется половой конституцией, и он обусловлен биологическими особенностями: анатомией, физиологией, генетикой. Сексолог, тренер центра сексуального образования Secrets Алина Мурзагалиева объяснила, что такое половая конституция, и как ее определить.
Уровень половой конституции, говорит эксперт, соответствует тому, сколько раз в день или в неделю человеку хочется заниматься сексом или мастурбировать. Нормой будут считаться любые варианты — как и несколько раз в день, так и один раз в неделю/месяц.
Достаточно часто, не зная себя, своего тела и своих желаний и входя в отношения, мужчина и женщина сталкиваются с тем, что кто-то секса хочет больше, а кто-то меньше, и один из партнеров начинает подстраиваться под другого вместо того, чтобы для начала понять, схожи ли их желания и степень сексуального влечения. Важно рассказать своему партнеру о себе, чтобы не получилось так, что у мужчины сильная половая конституция, а у женщины слабая, и она терпит секс только потому, что выполняет «долг» или боится обидеть своего партнера.
Алина Мурзагалиева
Сексолог
Виды половой конституции бывают следующие:
- слабая;
- средняя;
- сильная.
Определить ее достаточно просто: первое, на что можно сразу обратить внимание — это внешний вид. Длина ног может о многом рассказать — чем короче ноги, тем сильнее половая конституция. Есть некоторое заблуждение, что чем выше человек, тем больше ему хочется секса, но увы, чаще всего это не совсем так.
Алина Мурзагалиева
Сексолог
Также стоит обратиться к определению с помощью расчета трохантерного индекса. Вам понадобится сантиметр или рулетка и минута времени. Рекомендуется попросить помощи в измерении, чтобы расчеты были точными. Это подходит как для мужчин, так и для женщин.
Нужно встать ровно, найти в зоне передней стороны бедра косточку сбоку, которая немного выпирает, от нее до пола измерить длину ноги. Важно! Вам необходимо знать ваш рост. Когда вы сняли размеры, разделите рост на длину ноги, и вы получите результат.
- Если результат от 1,6 до 1,8 — это показатель слабой половой конституции.
- От 1,8 до 2 — средняя.
- Результаты выше 2,0 — высокая.
Трохантерный индекс знать не обязательно, большее понимание даст именно понимание того, насколько часто возникает желание секса.
Если вы хотите секса через день и чаще — это говорит о высокой половой конституции; два раза в неделю — о средней, один раз и менее — слабой. И то и то является нормой, объясняет специалист.
Половую конституцию также можно определить по некоторым параметрам взросления человека: во сколько лет случился первый оргазм (это относится и к мальчикам, и к девочкам), во сколько лет у девочки началась первая менструация, а у мальчика произошла первая эякуляция, в каком возрасте у девочки начало формироваться тело – рост волос, груди. Чем раньше у девочки начались месячные, первые оргазмы и изменения в теле, тем сильнее у нее половая конституция. У мальчика то же самое — чем раньше происходило взросление, тем сильнее конституция.
Алина Мурзагалиева
Сексолог
По словам эксперта, половая конституция индивидуальна, дана от рождения, и изменить ее, к счастью или сожалению, не получится. Однако есть множество лайфхаков для поддержания своего сексуального желания на субъективно высоком уровне: важно высыпаться, вести здоровый и активный образ жизни, свести уровень стресса к минимуму.
Если партнеры оказались с разной половой конституцией, не стоит сразу пугаться и расходиться, — советует сексолог. — Такой вопрос абсолютно точно решаем в отношениях, главное — вовремя обратиться к правильному специалисту, который подскажет решение. Есть масса альтернатив, которые можно и нужно внедрять в секс в паре, чтобы от него получать удовольствие, а не моральное давление и неприятные ощущения. Самый простой и распространенный пример — мануальный и оральный секс. Часто происходит и обратная ситуация: когда женщине секс нужен чаще, чем мужчине. Здесь также на помощь приходят оральный секс и секс-игрушки.
Алина Мурзалиева
Сексолог
Совет
Можно создать для себя так называемую карту своих сексуальных желаний, эрогенных зон и важных моментов в сексе, которые необходимо знать партнеру. Например, женщина может выписать места, где и какие ласки ей особенно приятны, какие фантазии она мечтает реализовать, и какие моменты в сексе для нее важны – например, долгая прелюдия, объятия после секса, ласковые слова в процессе, взгляд глаза в глаза, и так далее. Так у партнера будет четкая инструкция, как доставить удовольствие.