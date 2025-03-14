Что делать, если человек подавился и задыхается: отвечает гастроэнтеролог
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Регулярно происходят случаи, когда люди давятся едой. Некоторые из них заканчиваются летальным исходом. Врач-гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Татьяна Дубровина рассказала сайту «Страсти», как обезопасить себя во время приема пищи.
Дыхательные пути от попадания пищи защищает надгортанник — хрящ в форме лепестка, который закрывает вход в трахею, направляя еду в пищевод, объясняет врач. Если он не успевает сработать, например, из-за разговора во время еды, быстрого приема недостаточно пережеванных продуктов, кусок может попасть в трахею и затруднить дыхание.
По статистике, чаще всего обструкция дыхательных путей во время еды случается с детьми до пяти лет. Пожилые люди и пациенты с неврологическими заболеваниями тоже в группе риска.
«Считается, что больше шансов подавиться твердыми круглыми продуктами — виноградом, орехами, леденцами. Мясо, рыба с костями, твердые овощи также часто становятся причиной проблем», — пояснила Татьяна Дубровина.
Несколько правил, которые помогут избежать удушья пищей.
- Не разговаривайте и не смейтесь с набитым ртом.
- Ешьте сидя, не наклоняясь над тарелкой.
- Разрезайте продукты на небольшие кусочки. Откусывать старайтесь тоже понемногу, пережевывайте пищу не менее 10−15 раз.
- Нельзя есть в спешке — на ходу или большими кусками.
- Для детей рекомендуется измельчать орехи в пасту, а мясо — в фарш.
- Не следует давать детям жевательную резинку.
Когда человек кашляет, не стоит ему мешать. Кашель — это естественный способ вытолкнуть кусок пищи наружу. Можно лишь наклонить человека вперед, чтобы облегчить выход пище.
Если человек находится в сознании, но перестал дышать
- Встаньте сзади, обхватите талию человека.
- Сожмите ладонь в кулак, поместите его между пупком и ребрами.
- Второй рукой обхватите кулак и резко надавите на живот, сгибая руки в локтях.
- Повторяйте несколько раз.
Даже если кашель кажется легким, наблюдайте за пострадавшим 10−15 минут. Иногда кусок пищи смещается глубже, перекрывая дыхание позже.
Нельзя давать человеку воду или хлеб: жидкость может попасть в легкие, а хлеб — размокнуть и заблокировать трахею, говорит гастроэнтеролог.
Даже если кашель кажется легким, наблюдайте за пострадавшим 10−15 минут. Врач пояснила, что иногда кусок пищи смещается глубже, перекрывая дыхание позже.
Если взрослый человек находится без сознания и не дышит
Если кто-то есть рядом, попросите вызвать скорую помощь. Затем постарайтесь извлечь пищу с помощью следующего приема:
- Уложите пострадавшего на спину, разверните голову в сторону.
- Сядьте на бедра человека, развернувшись к нему лицом.
- Сложите одну руку на другую. Нижняя ладонь должна упираться между пупком и ребрами.
- Надавите на живот по направлению к груди.
Иногда нужно обратиться за медицинской помощью, даже если кусок пищи удалось извлечь. Врач проверит пищевод и дыхательные пути, уточнит, нет ли повреждения и даст дальнейшие рекомендации.