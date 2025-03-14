Что делать, если человек подавился и задыхается: отвечает гастроэнтеролог

Регулярно происходят случаи, когда люди давятся едой. Некоторые из них заканчиваются летальным исходом. Врач-гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Татьяна Дубровина рассказала сайту «Страсти», как обезопасить себя во время приема пищи.

Дыхательные пути от попадания пищи защищает надгортанник — хрящ в форме лепестка, который закрывает вход в трахею, направляя еду в пищевод, объясняет врач. Если он не успевает сработать, например, из-за разговора во время еды, быстрого приема недостаточно пережеванных продуктов, кусок может попасть в трахею и затруднить дыхание.

По статистике, чаще всего обструкция дыхательных путей во время еды случается с детьми до пяти лет. Пожилые люди и пациенты с неврологическими заболеваниями тоже в группе риска.

«Считается, что больше шансов подавиться твердыми круглыми продуктами — виноградом, орехами, леденцами. Мясо, рыба с костями, твердые овощи также часто становятся причиной проблем», — пояснила Татьяна Дубровина.

Несколько правил, которые помогут избежать удушья пищей.

Не разговаривайте и не смейтесь с набитым ртом.

Ешьте сидя, не наклоняясь над тарелкой.

Разрезайте продукты на небольшие кусочки. Откусывать старайтесь тоже понемногу, пережевывайте пищу не менее 10−15 раз.

Нельзя есть в спешке — на ходу или большими кусками.

Для детей рекомендуется измельчать орехи в пасту, а мясо — в фарш.

Не следует давать детям жевательную резинку.

Когда человек кашляет, не стоит ему мешать. Кашель — это естественный способ вытолкнуть кусок пищи наружу. Можно лишь наклонить человека вперед, чтобы облегчить выход пище.

Если человек находится в сознании, но перестал дышать

Встаньте сзади, обхватите талию человека. Сожмите ладонь в кулак, поместите его между пупком и ребрами. Второй рукой обхватите кулак и резко надавите на живот, сгибая руки в локтях. Повторяйте несколько раз.

Даже если кашель кажется легким, наблюдайте за пострадавшим 10−15 минут. Иногда кусок пищи смещается глубже, перекрывая дыхание позже.

Нельзя давать человеку воду или хлеб: жидкость может попасть в легкие, а хлеб — размокнуть и заблокировать трахею, говорит гастроэнтеролог.

Даже если кашель кажется легким, наблюдайте за пострадавшим 10−15 минут. Врач пояснила, что иногда кусок пищи смещается глубже, перекрывая дыхание позже.

Если взрослый человек находится без сознания и не дышит

Если кто-то есть рядом, попросите вызвать скорую помощь. Затем постарайтесь извлечь пищу с помощью следующего приема:

Уложите пострадавшего на спину, разверните голову в сторону. Сядьте на бедра человека, развернувшись к нему лицом. Сложите одну руку на другую. Нижняя ладонь должна упираться между пупком и ребрами. Надавите на живот по направлению к груди.

Иногда нужно обратиться за медицинской помощью, даже если кусок пищи удалось извлечь. Врач проверит пищевод и дыхательные пути, уточнит, нет ли повреждения и даст дальнейшие рекомендации.