Что делать, чтобы ребенок с удовольствием посещал детский сад: советы педагога
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Все новоиспеченные родители в определенный момент приходят к мысли о том, что стоит отдать ребенка в детский сад и тут же задаются вопросами: будут ли там комфортные бытовые условия и хорошее питание? Не подведет ли здоровье, долго ли продлится адаптация? Сайт «Страсти» пообщался с кандидатом педагогических наук Анной Замысловой и узнал, что лежит в основе удовольствия от посещения детского сада.
Особая культура взаимодействия
В хорошем детском саду есть психолог и его работа является неотъемлемой частью ухода за детьми. Это комплексная технология, особая культура поддержки и помощи в рамках развития, обучения, воспитания и социализации малыша. Она включает в себя определенные подходы и техники, обеспечивающие психологическую безопасность ребёнка в детском саду и уважение к его личности.
Сопровождение всей семьи
Психологический уход – не только про положительную атмосферу в детском саду и взаимодействие в его стенах. Он учитывает также климат в семье и характер взаимоотношений малыша с родителями. Нам важно рассматривать все вопросы комплексно, понимая, что здоровье ребенка, как физическое, так и эмоциональное, складывается из разных событий.
Чтобы психологический уход работал грамотно, специалисты используют правило трех «П»:
- Первое «П» — понимание. Это про умение видеть малыша «изнутри» и смотреть на мир его глазами, не забывая о позиции взрослого. И при этом правильно распознавать детские мотивы.
- Второе «П» — принятие, которое означает положительное отношение к воспитаннику. А также полное безусловное и уважение его индивидуальности.
- Третье «П» — признание. Оно про права детей в решении проблем, создание ощущения, что выбор делает именно ребенок.
«Так устанавливая доверительный личностный контакт с каждым ребенком, поддерживая его уверенность в себе, мы воспитываем самостоятельность и инициативность в процессе общения, развиваем эмоциональную и интеллектуальную сферу, работаем на объединение детей, закладываем традиции гармоничных и уважительных межличностных взаимоотношений в коллективе».
Анна Замыслова
Кандидат педагогических наук, руководитель детского сада «Школа сотрудничества»
Ситуации, которые нельзя игнорировать
На психологическое состояние ребёнка влияет огромное количество житейских ситуаций. Появление «младшеньких», переезд, подготовка и участие в соревнованиях, собеседование в школу, приезд родственников и многое другое.
Первое, что нельзя игнорировать — отношение малыша к состоянию неуспешности. Одни дети уверены в том, что у них не получится выполнить задание, даже не попробовав. Другие хотят быть первыми и не важны желания других. Третьи не идут на контакт, боясь проигрыша. Четвертые фокусируются на негативном опытом посещения другого детского сада.
Также бывают ситуации, когда интеллектуально ребенок опережает свой возраст, а эмоционально-волевая сфера еще находится в стадии формирования или когда дети избегают ответственности и предпочитают оставаться в тени.
Все это требует соответствующего психологического ухода. Здесь важно грамотно выстроить адаптацию, подарить соответствующее внимание и сделать подробную проработку. Грамотные специалисты выстраивают долговременные отношения с каждой семьей и исходит из потребностей конкретного ребенка. Все события анализируются ежедневно внутри педагогического коллектива и обязательно обсуждаются с родителями, чтобы действия всех сторон были согласованы и направлены в единое русло.
Что в результате
Грамотный психологический уход учит детей понимать и принимать собственные чувства и эмоции и других людей, знакомит их со способами общения со взрослыми и сверстниками, корректирует проявление негативных эмоций и отрицательных поведенческих мотивов, не нарушая индивидуальных особенностей ребенка.
«Так мы уважаем право ребенка быть самим собой. Именно ровное, уважительнее отношение друг к другу помогает детям быть любознательными, гармонично и всесторонне развитыми, с активной позицией и искренней тягой к знаниям».
Анна Замыслова
Кандидат педагогических наук, руководитель детского сада «Школа сотрудничества»