Что делать, чтобы ребенок с удовольствием посещал детский сад: советы педагога

Все новоиспеченные родители в определенный момент приходят к мысли о том, что стоит отдать ребенка в детский сад и тут же задаются вопросами: будут ли там комфортные бытовые условия и хорошее питание? Не подведет ли здоровье, долго ли продлится адаптация? Сайт «Страсти» пообщался с кандидатом педагогических наук Анной Замысловой и узнал, что лежит в основе удовольствия от посещения детского сада.

Особая культура взаимодействия

В хорошем детском саду есть психолог и его работа является неотъемлемой частью ухода за детьми. Это комплексная технология, особая культура поддержки и помощи в рамках развития, обучения, воспитания и социализации малыша. Она включает в себя определенные подходы и техники, обеспечивающие психологическую безопасность ребёнка в детском саду и уважение к его личности.

Сопровождение всей семьи

Психологический уход – не только про положительную атмосферу в детском саду и взаимодействие в его стенах. Он учитывает также климат в семье и характер взаимоотношений малыша с родителями. Нам важно рассматривать все вопросы комплексно, понимая, что здоровье ребенка, как физическое, так и эмоциональное, складывается из разных событий.

Чтобы психологический уход работал грамотно, специалисты используют правило трех «П»: