Что будет с организмом, если каждый день съедать по несколько лимонов
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Лимоны известны своими полезными свойствами, но их чрезмерное употребление может привести к ряду негативных последствий для здоровья. Портал «Страсти» выяснил, чем они опасны и какое количество безвредно для человека.
Евгений Белоусов, врач-гастроэнтеролог АО «Медицина», отметил, что основная проблема лимонов связана с высокой кислотностью, которая при большом потреблении может негативно влиять на пищеварительную систему.
Например, лимонная кислота повышает уровень кислотности в желудке, что может вызвать изжогу, раздражение желудка и даже привести к гастриту. Особенно чувствительным людям избыточное количество лимонного сока может принести больше вреда, чем пользы. Кроме того, у некоторых людей лимоны вызывают аллергические реакции, такие как зуд, крапивница или отеки, что делает их потребление нежелательным.
Евгений Белоусов
Врач-гастроэнтеролог АО «Медицина»
Помимо пищеварительных проблем, регулярное употребление лимонов может вредить зубам. Из-за своей высокой кислотности лимонный сок постепенно разъедает зубную эмаль, что приводит к повышенной чувствительности и даже к разрушению зубов.
Людям с хроническими заболеваниями, такими как язвы желудка или болезни почек, особенно важно быть осторожными с лимонами, поскольку их кислота способна усугубить состояние. Также чрезмерное употребление может вызвать дискомфорт в горле, раздражая слизистые оболочки.
Евгений Белоусов
Что касается безопасной дозы, точных рекомендаций нет, так как норма зависит от индивидуальных особенностей организма. Однако врачи и диетологи рекомендуют придерживаться умеренности. Например, достаточно добавить в свой рацион сок одного-двух лимонов в день, чтобы поддержать иммунитет и улучшить пищеварение без риска кислотного повреждения желудка и зубов. Умеренное употребление позволяет использовать полезные свойства лимона, такие как высокое содержание витамина C, поддержка иммунной системы и улучшение обмена веществ, без негативных последствий.