Что будет с организмом, если каждый день съедать по несколько лимонов

Лимоны известны своими полезными свойствами, но их чрезмерное употребление может привести к ряду негативных последствий для здоровья. Портал «Страсти» выяснил, чем они опасны и какое количество безвредно для человека.

Евгений Белоусов, врач-гастроэнтеролог АО «Медицина», отметил, что основная проблема лимонов связана с высокой кислотностью, которая при большом потреблении может негативно влиять на пищеварительную систему.