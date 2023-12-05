Что будет от «передозировки» мандаринами и сколько их можно есть в день: отвечает врач Лебедев

Мандарины – один из символов зимы и Нового года. Чем ближе праздники, тем больше люди начинают покупать цитрусовых. Некоторые даже сравнивают их с семечками. Мол, ешь и не замечаешь, что они уже закончились. Однако эти вкусные фрукты могут быть опасны, если не знать меры. Об этом порталу «Страсти» рассказал Михаил Лебедев, ведущий эксперт, руководитель группы научной и информационной поддержки лечебно-профилактических учреждений Центра молекулярной диагностики CMD ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора.

По словам эксперта, отравиться цитрусовыми невозможно - они все-таки не ядовиты. Но последствия избыточного употребления могут быть самыми различными. Это разрушение зубной эмали, развитие кариеса, воспаление десен и воспалительные заболевания желудочно-кишечного тракта (гастрит, гастродуоденит, гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь, панкреатит, обострение язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, колит и др.)