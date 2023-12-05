Что будет от «передозировки» мандаринами и сколько их можно есть в день: отвечает врач Лебедев
Врач Лебедев: можно есть по 7-10 мандаринов в неделю без вреда для организма.
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Мандарины – один из символов зимы и Нового года. Чем ближе праздники, тем больше люди начинают покупать цитрусовых. Некоторые даже сравнивают их с семечками. Мол, ешь и не замечаешь, что они уже закончились. Однако эти вкусные фрукты могут быть опасны, если не знать меры. Об этом порталу «Страсти» рассказал Михаил Лебедев, ведущий эксперт, руководитель группы научной и информационной поддержки лечебно-профилактических учреждений Центра молекулярной диагностики CMD ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора.
По словам эксперта, отравиться цитрусовыми невозможно - они все-таки не ядовиты. Но последствия избыточного употребления могут быть самыми различными. Это разрушение зубной эмали, развитие кариеса, воспаление десен и воспалительные заболевания желудочно-кишечного тракта (гастрит, гастродуоденит, гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь, панкреатит, обострение язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, колит и др.)
Цитрусовые влияют на метаболизм многих лекарственных препаратов (статинов, бета-блокаторов, психотропных препаратов, некоторых анальгетиков). Они способны снижать продукцию некоторых ферментов, которые функционируют в печени и тонком кишечнике, что может привести к тому, что лекарства будут сохранять свою активность дольше, чем это нужно. Это может привести к передозировке препарата. Особенно такое явление выражено у грейпфрута и даже получило название «эффект грейпфрутового сока».
Михаил Лебедев
Ведущий эксперт, руководитель группы научной и информационной поддержки лечебно-профилактических учреждений Центра молекулярной диагностики CMD ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора
Мандарины нежелательно сочетать с продуктами, содержащими крахмал (картофель, рис, хлебобулочные изделия, бананы, зелёный горошек), сладкими фруктами (финики, ананасы), высокобелковыми продуктами животного происхождения (говядина). Следствием такого совместного употребления могут быть нарушения пищеварения с выраженными диспептическими расстройствами.
В мандаринах и апельсинах содержится достаточно большое количество сахара, что необходимо учитывать больным сахарным диабетом. Есть наблюдения о случаях повышения артериального давления у гипертоников при чрезмерном употреблении цитрусовых. Кроме того, все цитрусовые - сильные аллергены, поэтому аллергикам употреблять их в большом количестве не стоит.
Михаил Лебедев
Ведущий эксперт, руководитель группы научной и информационной поддержки лечебно-профилактических учреждений Центра молекулярной диагностики CMD ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора
Чтобы избежать различных нежелательных побочных действий избыточного потребления цитрусовых врачи-диетологи рекомендуют употреблять не более 5-8 апельсинов или 7-10 мандаринов в неделю, то есть по 1-2 в день.