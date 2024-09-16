Что будет, если выпивать одну рюмку водки каждый день за ужином: отвечает врач
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Есть мнение, что в небольших количествах алкогольные напитки способны снимать напряжение и помогать человеку проживать стрессовые ситуации. Гастроэнтеролог Екатерина Кашух, эксперт Лаборатории «Гемотест», рассказала порталу «Страсти», правда ли это.
Мнение о том, что алкоголь в небольших количествах полезен — миф, заверила эксперт. Он строится на том, что этанол — основной компонент крепких спиртных напитков — воздействует на нервную систему, замедляя и успокаивая ее.
Также спиртное воздействует на кровеносные сосуды, временно расширяя их. Облегчение могут почувствовать люди с повышенным артериальным давлением, железодефицитной анемией и некоторыми другими хроническими заболеваниями. Однако важно помнить, что это лишь временный эффект. Ученые давно доказали: безопасной дозы алкоголя нет.
Екатерина Кашух
Гастроэнтеролог, эксперт Лаборатории «Гемотест»
Если пить водку ежедневно, даже в очень небольших количествах (рюмка водки — это примерно 40 мл), это со временем негативно отразится на здоровье. Пострадать может печень, головной мозг, сердце и другие жизненно важные органы.
Даже небольшие дозы алкоголя оказывают нагрузку на печень — она отвечает за переработку и выведение спиртного из организма. Длительное и регулярное употребление алкоголя может вызвать жировую болезнь печени (стеатоз), особенно если присутствуют другие факторы риска, например, лишний вес. Возрастает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Алкоголь относится к канцерогенам, даже в небольших дозах он повышает риск развития рака полости рта, гортани, пищевода и других органов. Употребление алкоголя негативно влияет на работу мозга — со временем у человека ухудшается когнитивная функция, память, способность концентрироваться. Люди, регулярно употребляющие крепкий алкоголь, сталкиваются с ухудшением качества сна (фазы глубокого сна становятся короче), больше подвержены ожирению.
Екатерина Кашух
Гастроэнтеролог, эксперт Лаборатории «Гемотест»
Даже небольшие дозы алкоголя могут привести к развитию алкогольной зависимости, если употреблять такие напитки регулярно: каждый день или несколько раз в неделю. Это объясняется тем, что постепенно организм вырабатывает толерантность к спиртным напиткам, то есть привыкает к их воздействию, и для эффекта расслабления ему требуются все большие порции спиртного.
Реакция организма на алкоголь индивидуальна, и предсказать, как скоро разовьется зависимость или появятся те или иные патологические нарушения, невозможно. Это зависит от возраста и пола, общего состояния здоровья, генетических факторов.