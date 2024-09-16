Что будет, если выпивать одну рюмку водки каждый день за ужином: отвечает врач

Есть мнение, что в небольших количествах алкогольные напитки способны снимать напряжение и помогать человеку проживать стрессовые ситуации. Гастроэнтеролог Екатерина Кашух, эксперт Лаборатории «Гемотест», рассказала порталу «Страсти», правда ли это.

Мнение о том, что алкоголь в небольших количествах полезен — миф, заверила эксперт. Он строится на том, что этанол — основной компонент крепких спиртных напитков — воздействует на нервную систему, замедляя и успокаивая ее.