Что будет, если съесть много семечек арбуза и граната: отвечает гастроэнтеролог

Гранат, виноград, арбузы — в них часто попадаются косточки, которые можно случайно проглотить. Гастроэнтеролог клиники La Salute Светлана Шанина рассказала сайту «Страсти», могут ли неочищенные семечки и косточки вызвать негативные реакции в организме.

Как пояснила специалист, шелуха семечек подсолнечника и косточек ягод состоит из нерастворимой клетчатки — неперевариваемых волокон. Она не переваривается в желудке или кишечнике, а проходят через весь пищеварительный тракт практически в том виде, в котором попала в желудок.

«В небольшом количестве это неопасно. Но слишком много неперевариваемой клетчатки, особенно в твердом или плохо пережеванном виде, может повредить слизистую и вызвать раздражение органов ЖКТ», — объяснила врач.

Нерастворимая клетчатка в большом объеме может вызвать запор и боль в животе. Шелуха накапливается в кишечнике и повреждает слизистую органов. Также она создает мелкие повреждения, через которые внутрь попадут бактерии — это увеличивает риск внутреннего воспаления. В этом случае сильнее всего страдает толстая кишка, говорит врач. Орган хуже справляется с грубыми волокнами и инородными частицами.

Избыточное количество мелких косточек может вызвать дискомфорт у людей с синдромом раздраженного кишечника, воспалительными заболеваниями ЖКТ, заключила гастроэнтеролог.

Врач также развеяла миф, что большое количество съеденных косточек или семечек приводит к аппендициту. Нет никаких исследований, доказывающих это. Тем не менее, не стоит злоупотреблять пищей, которая плохо переваривается. В определенных количествах она может повредить внутренние органы.