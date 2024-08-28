Что будет, если редко менять постельное белье: ответ врача-дерматолога

Считается, что менять постельное белье полезно не реже, чем раз в две недели. Дерматолог Александра Филева, врач-эксперт Лаборатории «Гемотест», рассказала порталу «Страсти», опасно ли для здоровья пренебрегать этим правилом.

По словам медика, четких рекомендаций о смене постельного белья нет. Продавцы домашнего текстиля обычно советуют перестилать кровать каждую неделю весной и летом и раз в две недели осенью и зимой. Но никаких серьезных научных обоснований этому нет, так что дело привычки.