Что будет, если редко менять постельное белье: ответ врача-дерматолога
© Freepik
Считается, что менять постельное белье полезно не реже, чем раз в две недели. Дерматолог Александра Филева, врач-эксперт Лаборатории «Гемотест», рассказала порталу «Страсти», опасно ли для здоровья пренебрегать этим правилом.
По словам медика, четких рекомендаций о смене постельного белья нет. Продавцы домашнего текстиля обычно советуют перестилать кровать каждую неделю весной и летом и раз в две недели осенью и зимой. Но никаких серьезных научных обоснований этому нет, так что дело привычки.
На самом деле ничего страшного не случится, если здоровый человек без кожных заболеваний и сопутствующей аллергии забудет поменять постельное белье раз в неделю или даже затянет с этим еще дольше. Обычно те, кто советует почаще отправлять в стирку простыни, наволочки и пододеяльники, объясняют это борьбой с пылевыми клещами. Эти микроскопические паукообразные действительно делят с человеком постель. Кровать — идеальная для них среда обитания: темно, в меру влажно, есть пища. Они не кусаются и не пьют кровь, а питаются частичками нашей кожи.
Александра Филева
Дерматолог, врач-эксперт Лаборатории «Гемотест»
Здоровым людям клещи навредить не могут. Кожа обладает защитной функцией — она создает естественный барьер, предохраняющий эпидермис от вторжения подобных вредителей. Пылевые клещи представляют угрозу тем, кто склонен к аллергии, у кого есть астма или другие проблемы с органами дыхательной системы.
Александра Филева отметила, что особенно тщательно за чистотой постельного белья имеет смысл следить людям с ослабленным здоровьем. Несвежее и тем более грязное белье может провоцировать развитие аллергической реакции, обострения дерматозов и акне.
Кроме того, любые повреждения на коже — это входные ворота для инфекции. Так что если есть трещины, ссадины или воспаление, стоит менять постель не реже одного раза в неделю или две. Остальным — руководствоваться исключительно собственными предпочтениями. Например, многие быстрее засыпают и хорошо спят только на свежем белье. И конечно, важно соблюдать правила личной гигиены — не забывать принимать душ, обрабатывать ранки на коже, если они есть, и своевременно обращаться к врачу при плохом самочувствии и дискомфорте.
Александра Филева
Дерматолог, врач-эксперт Лаборатории «Гемотест»