Что будет, если постоянно принимать виагру: уролог раскрыл опасные последствия
Уролог Белопольский раскрыл опасные последствия бесконтрольного приема виагры.
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Нередко мужчины в возрасте, а иногда и молодые люди начинают принимать препараты ради поддержания эрекции. Однако одно дело, если лекарства выписывает врач, а другое, когда человек сам начинает пить таблетки и даже не знает дозировок. Портал «Страсти» пообщался с кандидатом медицинских наук, врачом-урологом Центра молекулярной диагностики CMD Севастопольская ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александром Белопольским и узнал, что будет, если переборщить с виагрой.
Препараты фосфодиэстеразы 5 типа (ФДЭ-5 типа) являются ферментом, который обеспечивает снижение внутриклеточной концентрации циклического гуаназинмонофосфата и поэтому торможение активности фермента (ингибирование) приводит к улучшению, усилению расслабления гладкомышечных клеток, в связи с чем и появляется улучшение эректильной функции. К препаратам данной группы относятся виагра, левитра, сиалис и другие.
Они эффективные, безопасные, но только если назначены специалистом. Бесконтрольное или чрезмерное использование таких препаратов может привести к проблемам с сердечно–сосудистой системой и в дальнейшем наоборот, может стать причиной полного отсутствия эректильной функции или появления такого заболевания, как приапизм. Это патологическая, болезненная эрекция полового члена, которая не завершается после полового акта. Приапизм требует незамедлительного обращения в урологический стационар для проведения специальных хирургических манипуляций для восстановления и нормального функционирования кровообращения полового члена.
Александр Белопольский
Кандидат медицинских наук, врач-уролог Центра молекулярной диагностики CMD Севастопольская ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора
Препараты фосфодиэстеразы 5 типа (ФДЭ-5 типа), как правило, назначаются определенными курсами, которые носят как лечебный, так и профилактический или поддерживающий характер. Все они используются для нормализации эрекции.
Последствия от чрезмерного употребления данных препаратов могут привести к непоправимым последствиям в системах и отдельных органах. Возможно резкое повышение артериального давления при приеме препаратов ФДЭ-5 типа, а это повышает риск инфаркта или инсульта.
При обнаружении проблем с эректильной функцией рекомендуется обратиться к врачу-урологу или андрологу, пройти специализированное обследование. Далее по его результатам, а также после проведения осмотра и сбора анамнеза существует большая вероятность, что будет назначен эффективный и безопасный курс препарата или будет рекомендован прием на постоянной основе.
«Специалист назначает строго определенную дозировку, при необходимости наблюдает за пациентом, консультирует и назначает дополнительные обследования, если появляется необходимость», - заключил эксперт.