Что будет, если постоянно принимать виагру: уролог раскрыл опасные последствия

Препараты фосфодиэстеразы 5 типа (ФДЭ-5 типа), как правило, назначаются определенными курсами, которые носят как лечебный, так и профилактический или поддерживающий характер. Все они используются для нормализации эрекции.

Последствия от чрезмерного употребления данных препаратов могут привести к непоправимым последствиям в системах и отдельных органах. Возможно резкое повышение артериального давления при приеме препаратов ФДЭ-5 типа, а это повышает риск инфаркта или инсульта.

При обнаружении проблем с эректильной функцией рекомендуется обратиться к врачу-урологу или андрологу, пройти специализированное обследование. Далее по его результатам, а также после проведения осмотра и сбора анамнеза существует большая вероятность, что будет назначен эффективный и безопасный курс препарата или будет рекомендован прием на постоянной основе.

«Специалист назначает строго определенную дозировку, при необходимости наблюдает за пациентом, консультирует и назначает дополнительные обследования, если появляется необходимость», - заключил эксперт.