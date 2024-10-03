Что будет, если пить больше одной чашки кофе в день: врач назвал опасную дозировку

Кофе - один из самых популярных тонизирующих напитков в мире. Его основными полезными свойствами являются повышение работоспособности и интеллектуальной активности, снижение утомляемости, улучшение концентрации внимания. Все это обусловлено содержащимся в составе кофе кофеином. Но что будет, если употреблять напиток слишком часто? Об этом узнал портал «Страсти»

Михаил Лебедев, ведущий эксперт, руководитель группы научной и информационной поддержки лечебно-профилактических учреждений Центра молекулярной диагностики CMD ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, рассказал, что полезные свойства кофе (прежде всего из-за содержания кофеина) проявляются только при разумном, умеренном употреблении. Превышение этих норм «обнуляет» все положительное воздействие и может стать причиной развития серьезных проблем со здоровьем. Даже у здорового человека могут пострадать сердечно – сосудистая, мочеполовая, нервная системы, желудочно-кишечный тракт. Особо опасно превышение дозы кофеина для людей пожилого возраста с различными хроническими заболеваниями.

Так какую же дозу кофе можно считать нормальной и безопасной для здоровья? Сколько чашек кофе можно выпивать в течение дня?