Что будет, если пить больше одной чашки кофе в день: врач назвал опасную дозировку
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Кофе - один из самых популярных тонизирующих напитков в мире. Его основными полезными свойствами являются повышение работоспособности и интеллектуальной активности, снижение утомляемости, улучшение концентрации внимания. Все это обусловлено содержащимся в составе кофе кофеином. Но что будет, если употреблять напиток слишком часто? Об этом узнал портал «Страсти»
Михаил Лебедев, ведущий эксперт, руководитель группы научной и информационной поддержки лечебно-профилактических учреждений Центра молекулярной диагностики CMD ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, рассказал, что полезные свойства кофе (прежде всего из-за содержания кофеина) проявляются только при разумном, умеренном употреблении. Превышение этих норм «обнуляет» все положительное воздействие и может стать причиной развития серьезных проблем со здоровьем. Даже у здорового человека могут пострадать сердечно – сосудистая, мочеполовая, нервная системы, желудочно-кишечный тракт. Особо опасно превышение дозы кофеина для людей пожилого возраста с различными хроническими заболеваниями.
Так какую же дозу кофе можно считать нормальной и безопасной для здоровья? Сколько чашек кофе можно выпивать в течение дня?
Прежде всего, оценивать количество чашек кофе, которые можно выпивать ежедневно, следует по тому, какой способ приготовления кофе вы предпочитаете. Известно, что безопасная доза кофеина не должна превышать 300-400 мг/сутки. Гигиеническим нормативом в нашей стране считается потребление кофеина в суточной дозе 150 мг.
Михаил Лебедев
Ведущий эксперт, руководитель группы научной и информационной поддержки лечебно-профилактических учреждений Центра молекулярной диагностики CMD ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора
Сколько это в чашках кофе? В черном кофе, сваренном в кофеварке, не более 120 мг на порцию в 240 мл. В 30 мл эспрессо – до 60 мг. А в порции капучино или растворимого кофе содержится 70–80 мг кофеина на 240 мл.
Также содержание кофеина зависит от сорта кофейных зерен. Больше всего кофеина - в робусте (2-4%). Именно робусту чаще используют для производства растворимого кофе. А в арабике содержится примерно 1-2% кофеина.
Различается ли содержание кофеина в молотом (зерновом) и растворимом кофе? Молотый кофе содержит большое количество витаминов и антиоксидантов в отличии от растворимого, который в процессе производства теряет и все полезные вещества, и аромат настоящего кофе. Но содержания кофеина это не касается - и в зерновом, и в растворимом кофе оно практически не различается и зависит, прежде всего, от сорта кофейных зерен.
Михаил Лебедев
Ведущий эксперт, руководитель группы научной и информационной поддержки лечебно-профилактических учреждений Центра молекулярной диагностики CMD ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора
Регулярное потребление кофе здоровым человеком в дозе безопасного уровня кофеина (150-300 мг/сутки) не несет за собой никаких негативных последствий. Но определяя свою «суточную дозу» нужно обязательно учитывать сорт кофейных зерен и способ приготовления напитка. При этом не стоит забывать, что кофеин содержится не только в кофе, но и в других продуктах – чае, шоколаде, какао, безалкогольных и тонизирующих напитках.