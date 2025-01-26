Что будет, если каждый день есть фастфуд: ответ врача-гастроэнтеролога
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Фастфуд — еда быстрого приготовления — экономит массу времени для рабочего человека и многим приходится по вкусу, но обедать картошкой фри и пиццей каждый день все же неполезно. Гастроэнтеролог Екатерина Кашух, врач-эксперт Лаборатории «Гемотест» рассказала порталу «Страсти», к каким последствиям приведет ежедневное питание фастфудом.
Ученые и врачи сходятся во мнении, что фастфуд в целом негативно воздействует на здоровье, особенно, если употреблять его часто и в большом количестве. Блюда быстрого питания в избытке содержат насыщенные жиры, соль или сахар, но в них очень мало клетчатки и витаминов. Такое питание повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний, ведет к ожирению и сахарному диабету, а также к проблемам с опорожнением кишечника.
В Интернете ходит шутка, что, если разобрать гамбургер — яркий представитель фастфуда — на составляющие и сложить на тарелку рядом с картошкой фри, то получится обыкновенный сбалансированный обед: котлета, жареная картошка, салат (немного овощей с соусом) и хлеб (булочка). Но баланс на самом деле не соблюдается: в бургерах слишком много жиров, быстрых углеводов, а овощей, наоборот, меньше нормы.
Кроме того, блюда быстрого приготовления собирают из продуктов, которые проходят многоступенчатую обработку. Например, прежде чем стать картошкой фри, картофель подвергается бланшированию (погружению в кипяток), дегидратации (обсушиванию), обработке стабилизаторами, обжарке в масле, заморозке, а затем снова обжарке во фритюре — уже в кафе, перед подачей. Такая переработка называется глубокой и, в отличие от простой обработки, которой продукты подвергают, например, на домашней кухне, часто включает добавление красителей, ароматизаторов, подсластителей, эмульгаторов и прочих веществ, которые при готовке дома не используются.
Все это значительно снижает качество продукта: теряются витамины и клетчатка, появляются канцерогенные вещества из-за обжаривания в масле. Пользы в таком овоще не остается, зато вреда немало.
Екатерина Кашух
Гастроэнтеролог, врач-эксперт Лаборатории «Гемотест»
Продукты с большим количеством жиров, крахмала, сахара или соли очень привлекательны на вкус для человека. Так сложилось в процессе эволюции, еще с тех времен, когда жирная и сладкая высококалорийная пища была залогом выживания, так как спасала от голода. При ее употреблении выделяется гормон удовольствия дофамин. Кроме того, пряности и соль стимулируют вкусовые рецепторы, усиливая аппетит. Именно поэтому фастфуд, состоящий в основном из хлеба и жаренных в масле картошки, сырных или мясных заготовок с добавлением большого количества соли и крахмала, вызывает ощущение своеобразного вознаграждения: их хочется есть еще и еще.
Если человек обедает в кафе быстрого питания, то и напитки он берет там же. А среди напитков предлагаются в основном сладкие морсы, фруктовые соки глубокой переработки (подвергнутые вакуумной деаэрации, пастеризации, с добавлением консервантов, красителей, сахара и подкислителей), газированная вода или кофейные напитки с большим содержанием сахара. Все это тоже неполезно употреблять ежедневно. Это не значит, что фастфуд есть нельзя — сам по себе заболеваний он не вызывает. Просто надо учитывать, что высококалорийная, жирная, избыточно соленая или сладкая пища из продуктов глубокой переработки максимально далека от понятия «сбалансированное питание».
Если обедать так ежедневно, состав микробиома кишечника будет постепенно нарушаться, что приведет к негативным последствиям для всего организма. Кроме того, канцерогены, которые попадают в продукты при жарке во фритюре, накапливаются в организме и могут повысить риск онкологических заболеваний.
Екатерина Кашух
Гастроэнтеролог, врач-эксперт Лаборатории «Гемотест»
Другими словами, иногда можно порадовать себя чизбургером или хрустящими жареными крылышками, но постоянно так питаться вредно для здоровья, поскольку фастфуд-блюда обычно не содержат ничего, кроме калорий. Рацион должен включать много разных овощей, фруктов, медленные углеводы, белок и полезные жиры и, конечно, достаточное количество жидкости. Именно такое питание дает силы для активной жизни.