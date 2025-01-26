Что будет, если каждый день есть фастфуд: ответ врача-гастроэнтеролога

Фастфуд — еда быстрого приготовления — экономит массу времени для рабочего человека и многим приходится по вкусу, но обедать картошкой фри и пиццей каждый день все же неполезно. Гастроэнтеролог Екатерина Кашух, врач-эксперт Лаборатории «Гемотест» рассказала порталу «Страсти», к каким последствиям приведет ежедневное питание фастфудом.

Ученые и врачи сходятся во мнении, что фастфуд в целом негативно воздействует на здоровье, особенно, если употреблять его часто и в большом количестве. Блюда быстрого питания в избытке содержат насыщенные жиры, соль или сахар, но в них очень мало клетчатки и витаминов. Такое питание повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний, ведет к ожирению и сахарному диабету, а также к проблемам с опорожнением кишечника.

В Интернете ходит шутка, что, если разобрать гамбургер — яркий представитель фастфуда — на составляющие и сложить на тарелку рядом с картошкой фри, то получится обыкновенный сбалансированный обед: котлета, жареная картошка, салат (немного овощей с соусом) и хлеб (булочка). Но баланс на самом деле не соблюдается: в бургерах слишком много жиров, быстрых углеводов, а овощей, наоборот, меньше нормы.

Кроме того, блюда быстрого приготовления собирают из продуктов, которые проходят многоступенчатую обработку. Например, прежде чем стать картошкой фри, картофель подвергается бланшированию (погружению в кипяток), дегидратации (обсушиванию), обработке стабилизаторами, обжарке в масле, заморозке, а затем снова обжарке во фритюре — уже в кафе, перед подачей. Такая переработка называется глубокой и, в отличие от простой обработки, которой продукты подвергают, например, на домашней кухне, часто включает добавление красителей, ароматизаторов, подсластителей, эмульгаторов и прочих веществ, которые при готовке дома не используются.