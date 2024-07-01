Черная смородина может привести к образованию камней в почках

Черная смородина считается одной из самых полезных и вкусных ягод. Но стоит помнить, что черная смородина может нанести и вред. Сайт «Страсти» поинтересовался у диетолога, эндокринолога, терапевта, нутрициолога с доказательным подходом Натальи Лазуренко, в каких случаях эту ягоду стоит включить в рацион, а когда — лучше воздержаться.

Черная смородина является ценным источником витаминов, минералов и антиоксидантов. Она содержит большое количество витамина С, который укрепляет иммунную систему, способствует улучшению поглощения железа и защищает клетки от повреждений. Кроме того, эта ягода богата витаминами группы В, витамином К, калием, магнием, натрий, сера, йод и другими микроэлементами.

Черная смородина занимает почетное место среди продуктов, которые называют еще супефудом за особое действие, направленное на предотвращение преждевременного старения и замедление процессов старения организма. Это действие черная смородина осуществляет за счет значительного количества антоцианов, которые являются мощными антиоксидантами. Именно они придают ягоде черный или темно-синий цвет и обладают способностью защищать клетки организма от воздействия свободных радикалов, которые могут привести к окислительному стрессу и спровоцировать неинфекционное воспаление. Это патологическое изменение может привести к повреждению клеток.

Кроме того, антоцианы способствуют снижению воспаления в организме, улучшают микроциркуляцию крови, снижают уровень холестерина, улучшают зрение и поддерживают здоровье сердечно-сосудистой системы. Они также могут оказывать защитное действие на нервные клетки и способствовать улучшению когнитивных функций.

Не случайно черную смородину любят включать в детокс программы для поддержания веса, улучшения работы метаболических процессов и омоложения организма.

Таким образом, благодаря витаминам и антиоксидантам, употребление черной смородины в питании может оказать положительное воздействие на здоровье человека и способствовать поддержанию общего физического благополучия.

Для разнообразия и полноценности рациона можно включать черную смородину в ежедневное меню, особенно в сезон, 150-200 грамм, при условии нормальной переносимости.

Есть ли люди, которым противопоказано употреблять черную смородину?

Людям с аллергией на ягоды или фрукты из семейства розоцветных (например, землянику, малину) следует быть осторожными при употреблении черной смородины, так как она также может вызвать аллергическую реакцию.

Черная смородина содержит лимонную и яблочную органические кислоты, поэтому людям с индивидуальной непереносимостью этих органических кислот, может быть не рекомендовано употребление черной смородины из-за возможного дискомфорта в желудке или кишечнике.

Черная смородина содержит оксалаты, которые являются солями оксалиновой кислоты и могут образовывать кристаллы в почках или мочевыводящих путях, что может привести к образованию камней. Людям, страдающим от подагры, камней в почках или других заболеваний, связанных с образованием камней, рекомендуется ограничивать потребление продуктов, богатых оксалатами, включая черную смородину.