Чемпион по содержанию витамина С: диетолог развеяла восемь популярных мифов о лимоне

Спелый желтый, сочный фрукт, который чаще всего ассоциируется с заботой о здоровье и иммунитете. Конечно же, это лимон. Но действительно ли он так полезен? Диетолог, эндокринолог, терапевт, нутрициолог с доказательным подходом Наталья Лазуренко эксклюзивно для сайта «Страсти» развеяла главные мифы об этом фрукте.

Миф 1. Лимон помогает похудеть

Как пояснила эксперт, лимон содержит витамин C, который может способствовать улучшению пищеварения и обмена веществ. Однако, нет научных доказательств того, что лимон напрямую способствует снижению веса. Для похудения важно соблюдать сбалансированную диету и вести активный образ жизни.

Миф 2. Лимон разрушает жировые отложения

Но и тут незадача. Нет научных доказательств того, что лимон способен разрушать жировые отложения. Для снижения веса рекомендуется придерживаться здорового питания и регулярных физических нагрузок.

Миф 3. Лимон помогает избавиться от целлюлита

Лимон не является универсальным средством от целлюлита. Для борьбы с целлюлитом рекомендуется сочетать здоровое питание, правильный питьевой режим, упражнения для укрепления мышц и профессиональные процедуры, и поддерживать гормональный баланс.

Миф 4. Лимон помогает очистить организм от токсинов

Лимон содержит антиоксиданты, которые могут помочь в борьбе с свободными радикалами. Однако, для полноценной очистки организма от токсинов важно употреблять разнообразную и питательную пищу, с необходимым количеством белков, углеводов и жиров, а также употреблять достаточное количество воды. Использовать рационально специи и пищевые травы.

Миф 5. Лимон — чемпион по содержанию витамина С

На самом деле, шиповник содержит значительно больше витамина C, чем лимон. Шиповник является одним из самых богатых источников витамина C среди всех плодов и ягод. Обычно содержание витамина C в шиповнике в 3−4 раза выше, чем в лимоне.

Так, обычно в свежих ягодах шиповника содержание витамина C составляет около 500−2000 мг на 100 г продукта. А в лимоне составляет около 40−50 мг на 100 г продукта. То есть получается, что лимон даже не на втором месте! А на втором месте по содержанию витамина С находится сладкий перец. Обычно красные перцы содержат около 80−100 мг витамина C на 100 г продукта.

Миф 6. Лимон оказывает мощное ощелачивание в организме и снижает кислотность в желудке

Хотя лимон может оказывать щелочное воздействие в организме, его влияние на кислотно-щелочной баланс организма в целом ограничено.