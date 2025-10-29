«Частый гость на закрытых мероприятиях»: перенесший операцию Чумаков запрашивает миллионы за корпоративы

Певец Алексей Чумаков в конце августа перенес серьезную операцию на позвоночнике, но надолго на больничном не задержался. Сейчас артист уже активно работает, не думая о проблемах со здоровьем, и берет заказы на новогодние корпоративы. Об этом сайту «Страсти» рассказал продюсер Сергей Дворцов.

По словам продюсера, операция никак не повлияла на карьеру Чумакова. Он отметил, что певец быстро восстановился и вернулся к работе. Более того, Алексей — один из самых востребованных артистов среди заказчиков в новогодние праздники. Известно, что в конце декабря и в начале января звезды поднимают гонорары в два раза.

«Алексей сейчас полноценно вернулся к работе, к корпоративам. Он, безусловно, выступает, трудится, очень частый гость на закрытых мероприятиях, презентациях. Он, конечно, востребованный. Сейчас как раз начинается новогодний чес с середины ноября. И, соответственно, он будет желанным гостем на федеральных телеканалах. Думаю, что за новогодние корпоративы, как минимум 5−6 млн рублей он может запросить», — поделился продюсер.

К слову, в 2025 году имя Алексея постоянно всплывало в СМИ не только из-за проблем со здоровьем, но и из-за слухов об изменах и абьюзе в браке. Чумакова обвиняли в плохом отношении к жене Юлии Ковальчук. Со временем скандал сошел на «нет», и сейчас, как утверждает Дворцов, в шоу-бизнесе не заговаривают о разводе супругов.

«Насколько я знаю, у них брак крепкий, они любят и уважают друг друга. Что касается проблем… А у кого их нет? Будь это простой человек, звезда, артист — это неважно. Все мы люди. По поводу заработков — у них, наверное, я бы сказал, даже порой перевес. Когда-то она зарабатывает больше, чем он, а когда-то наоборот, здесь не угадаешь. Оба востребованы», — рассказал Дворцов.

