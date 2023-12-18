Частный детектив дал совет, как разговаривать с телефонными мошенниками

Частный детектив на условиях анонимности дал совет, как разговаривать с телефонными мошенниками и не попасться на их уловку. Его комментарий приводит сайт «Страсти».

По словам специалиста, с помощью IP-телефонии злоумышленники могут поставить любой номер, и он высветится так, как записан в телефонной книге абонента. Это может быть телефон ребенка или местного отделения МВД.

«Поэтому, если вам звонит человек и начинает разговор, представляясь сотрудником МВД, больницы, банка, сразу просим его представиться, назвать Ф.И.О., должность, звание (если ФСБ, МВД, СКР, Прокуратура), просим сообщить, откуда поступает звонок, название организации, учреждения и ее адрес. Все это лучше записать на листок. На вопросы, для чего вам все это нужно, отвечаем, что собираетесь сейчас позвонить в это отделение МВД или банка и узнать, действительно ли там работает такой сотрудник. Скорее всего, разговор у вас дальше не заладится и интерес к вам пропадет. И вы сами все поймёте.

Если этого мало, то можете сказать, что сейчас позвоните на его место работы, проверите, потом перезвоните. Открываем интернет, забиваем туда адрес работы звонящего, находим телефон (на телефоны, которые нам говорит звонящий, мы не звоним, естественно), звоним на те, что нашли сами, интересуемся, в курсе ли там о таком сотруднике и действительно ли та информация, которую он говорит, является реальной. Объясните эти несложные правила поведения своим родным и близким. Они вас уберегут от многих проблем», - сказал специалист.

По его словам, подобные преступления относятся к разряду экономических, что усложняет их расследование.

«Полиция любит бытовые преступления или сбыт наркотических веществ. Тут все просто и понятно. Есть преступник, есть его противоправный поступок, если будет сотрудничать со следствием, вообще хорошо. А в нашем варианте надо устанавливать личность подозреваемого, который звонил с IP –телефонии. Возможно, звонящий не является гражданином РФ и не проживает не ее территории, а это вообще тупик», - заявил частный детектив.

Подробнее о «сценариях» мошенников и о том, кто становится жертвами аферистов, читайте в нашем расследовании.