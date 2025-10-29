Цена на билеты доходит до 20 тысяч: есть ли спрос на группу «Зависть» и какие у нее перспективы

В 2025 году Лера Кудрявцева и Катя Гордон представили группу «Зависть». Они провели презентацию, рассказали о сотрудничестве с Татьяной Тур и поделились творческими планами. Совсем скоро у коллектива состоится концерт в Москве, и ценник на билеты доходит до 20 тысяч рублей. В беседе с сайтом «Страсти» продюсер Павел Рудченко сообщил, что «Зависть» не пользуется спросом у публики. При этом эксперт считает, что стоимость билетов может быть оправдана: люди пойдут на концерт не ради группы, а ради Леры Кудрявцевой.

«На сам коллектив спроса нет, он находится еще на стадии раскрутки. Люди не знают его творчества, контент не выпустился в должном объеме. Все еще в зачаточном состоянии. В большей степени интерес к участникам группы, к персоне как бренду. Все придут посмотреть на Леру Кудрявцеву. В данном случае стоимость билетов может быть обоснована. Повторюсь, сам коллектив еще не знаком широкой аудитории. В чартах нет его песен», — высказался Павел.

Несмотря на интерес к Лере, продюсер усомнился, что группа может стать лидером на эстраде. По его мнению, Кудрявцева и Гордон создали коллектив для самолюбования.

«Если говорить о перспективах, то чего-то особенного я не вижу. Это больше для самолюбования и удовлетворения личных амбиций», — резюмировал Рудченко.