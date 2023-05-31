Бывший судья Лев Бертовский раскрыл, почему нежелательно назначать более 7 лет лишения свободы

Большинству преступников следует назначать наказание в виде лишения свободы на срок менее семи лет. Об этом порталу «Страсти» заявил бывший судья Лев Бертовский.

Он объяснил свое мнение: «Жестокость и наказание не решает тех целей правосудия, которые допускает признать государство. Были исследования, например, которые говорят, что человек, который отбывает наказание более семи лет лишения свободы, после этого не социализируется. И после семи лет это уже бессмысленное наказание. Оно не играет ни воспитательной роли, никакой. Человек обрывает социальные связи, и мы уже формируем реального рецидивиста. Поэтому все-таки в большинстве своем надо назначать наказание меньше семи лет».

Бертовский считает, что в каждом случае «надо смотреть, что за человек, какие он совершал поступки в жизни».

«И после этого только предполагать, как возможно исправление», - добавил специалист.

Бертовский привел два случая из практики, которые оставили наибольший след. В одном он осудил четырех несовершеннолетних девочек, которые издевались над одноклассницей.

«Ее раздели догола, выставили на трассу и заставили оказывать сексуальные услуги водителям. В результате четверо девочек взяли под стражу в зале суда, и я дал им по четыре года. Я очень тяжело приманил это решение. Жалко, действительно. Но так надо было», - признался собеседник.

Он выразил надежду, что осужденные исправятся.

«Мы потом очень долго встречались с родителями этих девочек, я им помогал написать ходатайство о досрочном освобождении. Я искренне надеюсь, что что-то получилось», - заявил бывший судья.

В другом случае Бертовский судил несовершеннолетнего парня, который угнал машину.

«Я решил не брать под стражу, назначил наказание, не связанное с лишением свободы. А через год его привели уже за убийство. И он в судебном заседании сказал мне, что «если бы вы тогда меня посадили, я бы сейчас не убил», - заключил он.

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