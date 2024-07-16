«Было три вида алкоголя в райдере»: продюсер рассказал, как Галкин* выпивал перед концертами в России

Выступающего за границей шоумена Максима Галкина*(признан иноагентом на территории РФ) заподозрили в алкоголизме. В последнее время он стал падать на сцене и выпивать на публике. Как оказалось, артист и раньше любил перед концертом «опрокинуть рюмку», и в его райдере даже было прописано, что организаторы должны предоставлять три вида спиртного. Об этом порталу «Страсти» рассказал продюсер Сергей Дворцов.

То, что у Максима* проблемы с алкоголем, стали активно обсуждать в Сети после того, как Аллы Пугачева посмеялась над ним, заявив: «Муж любит выпить, зато не бабник!» Сам комик предпочитает шутить на эту тему и не давать серьезные комментарии. Как считает продюсер Дворцов, шоумен действительно может уже спиваться.

«Есть у славы обратная сторона, поэтому он начинает там, где он сейчас находится, злоупотреблять алкоголем, чтобы спасти свое душевное состояние, на которое сам и наплевал. Я думаю, что, если он продолжит свои русофобские штучки, то его ждет полноценный алкоголизм, и Алла Борисовна ему даже не поможет в этом», - заявил Дворцов.

Продюсер рассказал, что и в России Галкин* славился любовью к выпивке. Многие артисты могут просить спиртное на выступлениях, но у мужа Пугачевой в райдере было прописано – какие бутылки должны быть у него в гримерке.

«В его райдере был не только коньяк, но и ром, и виски. То есть у него было три вида алкоголя в райдере. У любого артиста, конечно, есть в райдере или коньяк, или виски, а кто-то даже и водку злоупотребляет. Но это так, для поднятия тонуса перед выходом на сцену. Есть те, кто, так сказать, выпивают в районе одной бутылки и потом выходят на сцену. Макс Галкин* я не скажу, что был алкашом каким-то или страдал алкоголизмом, но злоупотреблял, любил перед выходом на сцену выпить грамм 50 или 100 чего-нибудь», - поделился продюсер.

По мнению Дворцова, пить юморист может еще и потому, что хочет вернуться в Россию, но не может. Поэтому ему остается только «тонуть в стакане».

«Он уже душевные раны просто запивает всем этим делом. Потому что все-таки есть, наверное, у него желание назад возвратиться в нашу страну и продолжить блистать. Но, увы, я могу ему сказать одно - назад дороги у него нет. Он сделал свой выбор», - заявил Сергей Дворцов.

Ранее была раскрыта стоимость недвижимости Аллы Пугачевой и Максима Галкина*.

*(Признан иноагентом на территории РФ)