«Была серьезно травмирована нога»: Ева Власова рассказала, как ставились номера для шоу «Маска»

Певица Ева Власова призналась, что закрыла гештальт участием в шоу «Маска». Артистка рассказала о подготовке номеров и поделилась эмоциями от проекта в беседе с сайтом «Страсти».

В первом полуфинале шоу «Маска» телеканала НТВ раскрыли Еву Власову. Певица была в костюме Утки, и, сняв маску, она не смогла сдержать слез. По словам Евы, ей удалось закрыть все гештальты благодаря шоу. Артистка исполнила номера, о которых давно мечтала и которыми теперь гордится.

«Каждый конкурс, в котором я была, заканчивался для меня не очень хорошо. Поэтому я для себя решила, что больше не буду ни с кем соревноваться. Я поставила себе цель, что приду на вокальный конкурс только тогда, когда стану артисткой с собственным репертуаром и смогу участвовать только ради интереса и в свое удовольствие. И вот в шоу «Маска», мне кажется, я наконец закрыла все свои гештальты: все, что я когда-то хотела показать, я показала на этом проекте. Я горжусь всеми выпусками и не только своими выступлениями, но и огромной командой, которая трудилась над каждым номером», — призналась Ева.