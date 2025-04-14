«Была серьезно травмирована нога»: Ева Власова рассказала, как ставились номера для шоу «Маска»
© Korobeynikov Dmitry/East News
Певица Ева Власова призналась, что закрыла гештальт участием в шоу «Маска». Артистка рассказала о подготовке номеров и поделилась эмоциями от проекта в беседе с сайтом «Страсти».
В первом полуфинале шоу «Маска» телеканала НТВ раскрыли Еву Власову. Певица была в костюме Утки, и, сняв маску, она не смогла сдержать слез. По словам Евы, ей удалось закрыть все гештальты благодаря шоу. Артистка исполнила номера, о которых давно мечтала и которыми теперь гордится.
«Каждый конкурс, в котором я была, заканчивался для меня не очень хорошо. Поэтому я для себя решила, что больше не буду ни с кем соревноваться. Я поставила себе цель, что приду на вокальный конкурс только тогда, когда стану артисткой с собственным репертуаром и смогу участвовать только ради интереса и в свое удовольствие. И вот в шоу «Маска», мне кажется, я наконец закрыла все свои гештальты: все, что я когда-то хотела показать, я показала на этом проекте. Я горжусь всеми выпусками и не только своими выступлениями, но и огромной командой, которая трудилась над каждым номером», — призналась Ева.
По словам Власовой, в подготовке номеров ей помогала большая команда. Певица вспомнила, что для одного из выступлений с ней вышел на сцену танцовщик с поврежденной ногой. Несмотря на травму, артист балета не отказался от участия в номере и показывал свое мастерство на сцене.
«Несмотря на то, что все песни, которые я исполняла, написаны не мной, к каждому номеру я подходила со всей душой, на разрыв аорты. Каждая из них мне до сих пор очень нравится! При выборе репертуара я ориентировалась на свои предпочтения, на то, что бы я хотела когда-нибудь спеть на конкурсах. Я знаю, что со мной танцевал артист балета, у которого была серьезно травмирована нога. Но, несмотря на это, он продолжал выступать и показывать высочайший уровень. На проекте абсолютно все настоящие бойцы и мастера своего дела!» — резюмировала Ева.