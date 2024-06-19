«Букет» инфекций: врач объяснил, почему нельзя купаться в стоячих водоемах
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Лето — отличное время, чтобы наконец-то искупаться. Но далеко не все россияне плавают в специально оборудованных местах. Многие предпочитают отдыхать у диких водоемов, которые не так безопасны, как кажется на первый взгляд. В них можно «подцепить» целый «букет» инфекций, рассказал порталу «Страсти» кандидат медицинских наук, врач-инфекционист, главный врач «ИНВИТРО-Сибирь» Андрей Поздняков.
Врач категорически не советует купаться в стоячих озерах с обильной растительностью на берегах и в центре. Стоит обходить стороной водоемы, в которых плавает домашний скот и утки: животные переносят множество различных микроорганизмов, опасных для человека.
Инфекция попадает в организм человека при заглатывании воды и контакте со слизистыми оболочками или поврежденными участками кожи, объясняет врач. Водоемы — отличная среда для целого «букета» заболеваний, которому подвержено население всех возрастов: кишечных и вирусных диарей, ротавирусных и норовирусных инфекций.
В стоячих водоемах прекрасно себя чувствуют бактериальные инфекции, стафилококки и стрептококки — микробы, которые при попадании на кожу, особенно на поврежденную, могут вызывать пиодермию, то есть гнойное воспаление кожного покрова, говорит инфекционист.
«Эти же микроорганизмы могут вызывать отиты, если вода попадает в уши. Конъюнктивиты — при попадании в глаза и т. д. Любые воспалительные заболевания кожи, придатков кожи, слизистых оболочек, могут быть вызваны патогенными и условно-патогенными микробами, находящимися в воде», — рассказывает эксперт.
С микробиологической точки зрения река более безопасна, чем пруд со стоячей водой. Особенно, если в нем купаются животные и птицы.