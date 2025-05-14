«Будет еще один обвал»: в ДНР люди живут в разрушающемся после падения снаряда доме, который не признают аварийным

Россиянка из Донецкой Народной Республики рассказала о жизни в доме, который стремительно разрушается после попадания в него снаряда в 2023 году. По словам женщины, здание разваливается и находиться в нем уже опасно, однако его не признают аварийным. Об этом она сообщила порталу «Страсти».

Как отметила жительница ДНР, ее дом находится на улице Вахрушева. Два года назад в него попал снаряд, из-за чего разрушилась крыша. Тем не менее, люди оттуда не съехали, а состояние строения становится только хуже.

«Мы проживаем на данный момент в этом доме. В 2025 году 28 апреля у нас обвалилось полностью перекрытие с 5-го по 1-й этажи из-за того, что никто не предпринял никаких мер, даже временных. Квартиры буквально стали сплошным тоннелем. Но это даже не самое страшное. Впереди, вполне вероятно, будет еще один обвал, так как продолжает скрипеть арматура, можно ночью слышать, и осыпаются куски бетона. Часть стены от разбитой квартиры на пятом этаже тоже скоро рухнет, а внизу как раз под ней проходит газовая труба, соединяющая несколько домов. Если такое произойдет, то в квартирах в добавок ко всему возможно возгорание», - рассказала россиянка.