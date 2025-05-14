«Будет еще один обвал»: в ДНР люди живут в разрушающемся после падения снаряда доме, который не признают аварийным
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Россиянка из Донецкой Народной Республики рассказала о жизни в доме, который стремительно разрушается после попадания в него снаряда в 2023 году. По словам женщины, здание разваливается и находиться в нем уже опасно, однако его не признают аварийным. Об этом она сообщила порталу «Страсти».
Как отметила жительница ДНР, ее дом находится на улице Вахрушева. Два года назад в него попал снаряд, из-за чего разрушилась крыша. Тем не менее, люди оттуда не съехали, а состояние строения становится только хуже.
«Мы проживаем на данный момент в этом доме. В 2025 году 28 апреля у нас обвалилось полностью перекрытие с 5-го по 1-й этажи из-за того, что никто не предпринял никаких мер, даже временных. Квартиры буквально стали сплошным тоннелем. Но это даже не самое страшное. Впереди, вполне вероятно, будет еще один обвал, так как продолжает скрипеть арматура, можно ночью слышать, и осыпаются куски бетона. Часть стены от разбитой квартиры на пятом этаже тоже скоро рухнет, а внизу как раз под ней проходит газовая труба, соединяющая несколько домов. Если такое произойдет, то в квартирах в добавок ко всему возможно возгорание», - рассказала россиянка.
По словам женщины, в доме живут как молодые люди, так и пенсионеры. Хозяевам разбитых квартир приходится снимать жилье. При этом, как утверждает жительница ДНР, дом аварийным все еще не признали, так как «угрозы для жизни нет».
«Нет средств в бюджете на этот дом, нет людей, кто будет это строить. Приходил к нам представитель из Единого Регионального фонда управления МКД ДНР, повышают нам квартплату. Дом аварийным признавать отказываются, заявили: «Мы Дончане терпеливые и еще потерпим». ЖЭК прислали нам на следующий день подрядчика из частной какой-то фирмы, чтоб поставить нам подпорки временные, и все заглохло», - заявила женщина.
Россиянка отметила, что пытается вместе с другими жильцами добиться только одного – признания дома аварийным. Она подчеркнула, что они хотят жить в своих домах и при этом не бояться за жизнь.
«Я уже в 4-ом поколении живу тут, квартира досталась моему прадедушке. Он воевал в 1941-1945 годах, был награжден многими медалями и орденами. Потом ушел работать шахтером, за что и получил эту квартиру. А сейчас мне рассказывают, чтобы я убиралась отсюда, и она просто должна разрушиться», - рассказала собеседница СМИ.
Портал «Страсти» обратился за комментарием в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Донецкой Народной Республики. На момент публикации ответ не был получен.